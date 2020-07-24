Профессионалам тут не место

"Роскосмос" остался без космонавтов

В руководстве «Роскосмоса» не осталось ни одного космонавта: недавно был уволен исполнительный директор пилотируемых программ Сергей Крикалев.

Крикалев – один из опытнейших российских космонавтов: он летал на «Союзах», на «Шаттле», ему принадлежит рекорд по самому длительному разовому и по самому долгому суммарному пребыванию в космосе. В мае 1991 года он улетел в космос из СССР, а спустя почти год – 311 суток – вернулся уже в Россию.

– Увольнение Крикалева – свидетельство деградации «Роскосмоса», – сказал нам независимый авиаэксперт Вадим Лукашевич. – С одной стороны, глава ведомства Дмитрий Рогозин запускает байкеров в мотопробег, с другой – увольняет Крикалева. Все настолько очевидно, что даже говорить не о чем. Профессионалы из «Роскосмоса» выдавливаются. Остаются те, кто умиляется мудрости руководителя и поддакивает ему, остальным указывают на дверь. Россия теряет космонавтику, это очевидный тренд.

По информации Лукашевича, на место Крикалева может быть назначен «любимец Рогозина», его консультант по науке со времен работы в правительстве Александр Блошенко. На сайте госкорпорации никакой информации о том, кто займет место Крикалева, на момент подготовки материала отображено не было.

В своем фейсбуке эксперт приводит две версии увольнения космонавта. Первая: критика Крикалевым проекта по созданию новой российской орбитальной станции – РОСС. «Полагаю, он сказал вслух то, о чем думают все: станция в предложенном виде не нужна, неэффективна, для нее нет задач, которые нельзя было бы решить автоматами проще и дешевле», – пишет Лукашевич.

Вторая версия: критика Крикалевым съемок игрового фильма «Вызов» на борту МКС. Письмо с просьбой поддержать этот кинопроект за подписью Дмитрия Рогозина и Константина Эрнста было направлено Путину в конце января этого года. Авторы аргументировали это «усилением конкуренции между ведущими космическими державами». «В этом случае Сергея Крикалева сняли с должности за попытку остановить этот балаган», – предполагает эксперт.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Профессионалам тут не место».