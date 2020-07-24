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Порно по паспорту

Роскомнадзор предложил допускать граждан к просмотру порнографии путем подтверждения возраста 18+ через портал «Госуслуги».

Фото: Global Look Press

Роскомнадзор предложил допускать граждан к просмотру порнографии путем подтверждения возраста 18+ через портал «Госуслуги».

Вышеозначенное ведомство придумало, как оградить детей от «деструктивного контента», в данном случае в таковой записана порнография. Ее предлагается поделить на «незаконную» (полагаем, это всевозможные секс-девиации) и «законную» (а это, следовательно, чинное и благородное действо) и наладить доступ к последней посредством «Госуслуг». Подозреваем, что те, кто бывал на «Госуслугах» или хотя бы пытался там зарегистрироваться, сейчас не то что не смеются, а даже не пытаются улыбнуться.

Telegram угорает над гипотетической мастурбацией по паспорту, вспоминает розовые талоны и прочую антиутопию, и никто почему-то не делает предположений, как будет выглядеть сюрреалистическая коллаборация «Госуслуг» и условного «Порнхаба». Полагаем, наша услуга будет помещена в раздел «Жизненные ситуации», а вот какую картинку придумают для ее обозначения? Выдачу справок об отсутствии судимости там, например, символизируют застегнутые наручники.

Как правило, получение госуслуги на портале госуслуг сопряжено с утомительным вводом данных и багами системы, так что, получив наконец доступ к заветному кино/картинкам, пользователь осознает, что нужда в них отпала в процессе. К слову, потребность в порно граждане испытывают гораздо чаще, чем в записи к врачу и оплате услуг ЖКХ, так что «Госуслуги» под наплывом нуждающихся скорее всего будут стабильно лежать на боку. Самое время вспомнить, что порно есть не только в интернете, но и на физических носителях. Хотя есть еще надежда, что фантазии Роскомнадзора таковыми и останутся.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Порно по паспорту».

Рубрика: Политика

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