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Экстремизм без "коктейля Молотова"

"Команда 29" 23 июня опубликовала полностью решение Мосгорсуда о признании ФБК* и других структур Алексея Навального экстремистскими организациями. В отличие от рассматриваемого в суде дела, решение не является засекреченным.

Забегая вперед: на всех 16 страницах нет ни строчки про "коктейль Молотова", рецептом которого, по версии Путина, оппозиционеры якобы делились в своих эфирах. Мы тщательно выискивали в тексте хоть что-нибудь, но суду об этом, как оказалось, ничего не известно.

Суд полностью согласился с административным истцом, прокурором Москвы и фигурантом одного из расследований ФБК* Денисом Поповым в том, что административный ответчик стремился к «насильственному изменению основ конституционного строя и смене власти в стране», "дискредитации органов государственной власти и их политики”, “возбуждению социальной розни”, “воспрепятствованию законной деятельности госорганов, органов местного самоуправления и избирательных комиссий”, а также к "формированию общественного мнения о необходимости смены власти в стране”.

Данные обвинения иллюстрируются рядом примеров: поход к Мосгоризбиркому 14 июля 2019 года с требованием зарегистрировать кандидатов в Мосгордуму, "ультиматум" о регистрации на согласованном митинге 20 июля 2019 года и там же – призыв выходить к мэрии Москвы в случае невыполнения требований. Отметим, что просто выходить, а не крушить при этом все вокруг. Напомним, что требования выполнены не были, люди вышли 27 июля к мэрии и тут же были массово задержаны. Далее с подачи мэра Собянина было возбуждено дело о массовых беспорядках, которое вскоре печально развалилось. Приводятся в пример и январско-февральские митинги в поддержку Навального, но там суд уже апеллирует к угрозе массового заражения коронавирусом. Также суд рассказывает о неких гражданах, не относящихся к структурам Навального, которые в ходе этих акций подрались с политическим оппонентом – сторонником действующей власти. Вот так всегда: подрался кто-то, а экстремист все равно Навальный.

- В решении суда упоминаются разные проекты ФБК* и Штабов Навального**, в том числе «Умное голосование», – обращает внимание лидер «Команды 29», адвокат Иван Павлов в своем телеграм-канале. – Наверняка это будет использовано, чтобы скомпрометировать проект или даже просто его стратегию. Думаю, спешка, с которой был организован и проведен процесс против ФБК*, объясняется именно выборами, перед которыми решено полностью зачистить предвыборное поле, не оставив на нем ничего живого.

В тексте решения также упоминается, что административный ответчик пытался выдвигать кандидатов на выборы. Судя по тому, что сейчас происходит с людьми, только объявившими о намерении в них участвовать (вспомним, например, Дмитрия Гудкова, Максима Резника, Кетеван Хараидзе или даже Николая Платошкина), это действительно что-то плохое. А то, что 7-й созыв Госдумы не успел прописать это в законодательстве, то, по мнению суда, это вероятно, мелочи.

*иностранный агент и экстремистская организация, по версии властей РФ

** экстремистская организация, по версии властей РФ



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