Экстремизм без "коктейля Молотова"

Забегая вперед: на всех 16 страницах нет ни строчки про "коктейль Молотова", рецептом которого, по версии Путина, оппозиционеры якобы делились в своих эфирах. Мы тщательно выискивали в тексте хоть что-нибудь, но суду об этом, как оказалось, ничего не известно.

Суд полностью согласился с административным истцом, прокурором Москвы и фигурантом одного из расследований ФБК* Денисом Поповым в том, что административный ответчик стремился к «насильственному изменению основ конституционного строя и смене власти в стране», "дискредитации органов государственной власти и их политики”, “возбуждению социальной розни”, “воспрепятствованию законной деятельности госорганов, органов местного самоуправления и избирательных комиссий”, а также к "формированию общественного мнения о необходимости смены власти в стране”.

Данные обвинения иллюстрируются рядом примеров: поход к Мосгоризбиркому 14 июля 2019 года с требованием зарегистрировать кандидатов в Мосгордуму, "ультиматум" о регистрации на согласованном митинге 20 июля 2019 года и там же – призыв выходить к мэрии Москвы в случае невыполнения требований. Отметим, что просто выходить, а не крушить при этом все вокруг. Напомним, что требования выполнены не были, люди вышли 27 июля к мэрии и тут же были массово задержаны. Далее с подачи мэра Собянина было возбуждено дело о массовых беспорядках, которое вскоре печально развалилось. Приводятся в пример и январско-февральские митинги в поддержку Навального, но там суд уже апеллирует к угрозе массового заражения коронавирусом. Также суд рассказывает о неких гражданах, не относящихся к структурам Навального, которые в ходе этих акций подрались с политическим оппонентом – сторонником действующей власти. Вот так всегда: подрался кто-то, а экстремист все равно Навальный.