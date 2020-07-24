МИД Узбекистана опроверг сообщения об изготовлении биооружия

Министерство иностранных дел Узбекистана назвало необоснованными заявления о сотрудничества государства со странами Запада в области биобезопасности. Якобы эти совместные действия могут представлять угрозу для соседствующих с Узбекистаном стран.

«Следует отметить, что эти лаборатории предназначены только для проведения диагностических исследований и эксплуатации исключительно в мирных целях»

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Следом МИД заверяет, что Узбекистан является участником Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия.

«Любые необоснованные заявления в адрес узбекской стороны создают определенную напряженность в двусторонних отношениях и, самое главное, наносят ущерб межгосударственному доверительному диалогу», – заключают в дипведомстве.