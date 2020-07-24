Соколов Дмитрий
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В госдуме предложилт создать одну, но качественную вакцину от коронавируса

Депутат Госдумы Вера Ганзя сделала прививку от ковида, сдала тест и... убедилась в отсутствии антител после вакцинации

Фото: соцсети

Вера Ганзя

Депутат Госдумы от КПРФ рассказала «Собеседнику», что прошла двухэтапную вакцинацию от коронавируса, но эффект от прививки так и не появился.

– Я прививалась в нашей думской больнице. Никакой обязаловки не было, просто висело объявление о том, что проходит вакцинация. Не только депутаты – все работники могли привиться. Я убеждена, что всем надо вакцинироваться. Эта болезнь очень коварна. Постоянно приходится сталкиваться с ее последствиями – вмешиваться, чтобы кого-то помочь госпитализировать. Чаще всего люди выбирают «Спутник». Но я выбрала «ЭпиВакКорону».

Почему?

– Я из Новосибирска и доверяю нашей лаборатории «Вектор», где она производится. К тому же у нее меньше побочных эффектов.

После прививки было немного некомфортно, знобило чуть-чуть, но температура, кажется, даже не поднималась. Потом я проверилась в «Инвитро». И узнала, что антител по-прежнему нет.

С врачами советовались?

– Сказали, что тест, который я сделала, не подходит для выявления степени защиты тех, кто прививался «ЭпиВакКороной». То есть для этой вакцины нужно сделать какой-то особый тест. Это не очень понятная система. Вообще, к производству вакцин много вопросов.

Каких?

– Я не понимаю, зачем нам конкурировать с самими собой.

Зачем создается несколько разных вакцин? Уже три зарегистрировано, и сколько их еще будет – неизвестно. Зачем это делать, когда у людей и так есть сомнения в качестве? Почему не сделать одну, но качественную?

Почему решили, что «Спутник» надо производить в количестве 17 миллионов доз, а «ЭпиВакКорону» – более 4 миллионов доз? Почему именно такое количество?

Задавали эти вопросы кому-то из представителей власти?

– Я поднимала их на пленарном заседании, когда к нам приходил зам. министра здравоохранения. Но ответ, как мне показалось, я так и не получила.

Еще один момент – «Вектор» подчиняется Роспотребнадзору. При этом они же ее тестировали и они же будут проверять сейчас ее эффективность. По-моему, это как-то не очень.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Депутат Вера Ганзя: Сделала прививку, проверилась – антител нет».

Рубрика: Политика

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