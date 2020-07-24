Партия "Новые люди" удивляет: Финалисты реалити шоу поразили своим решением

В Москве прошли съемки финала первого в России политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты» партии «Новые люди». Победители шоу получат 30 миллионов рублей и станут кандидатами в депутаты Госдумы.

Партия «Новые люди» (лидер - основатель Faberlic Алексей Нечаев) была создана всего год назад, но за это время «Новые люди» доказали, что они действительно новые. Впервые кандидатов в депутаты партия выбирала в ходе политического реалити-шоу. Эпизоды выкладывали на Youtube-канале «Новых людей».

Это настоящее реалити: 30 участников (средний возраст 30+) жили в общем доме, известные политики и блогеры проводили для них мастер-классы, не обошлось без интриг и сильных эмоций. 30 миллионов просмотров шоу говорят за себя.

– В нашей стране к политике негативное отношение и мы решили его перевернуть, – рассказывает продюсер шоу «ДебатыКандидаты» Дмитрий Мельников. – Наша задача была в том, чтобы участники показали свою человеческую сторону. Они общались с жителями, решали их проблемы, ездили в общагу, на свалку, в дом милосердия. Многие на шоу прошли трансформацию. Блогер из Тулы Вова Алексеев помог сделать операцию человеку, который не видел два года, и после полностью изменил свою блогерскую повестку.

В финал вышли восемь. На съемках последней серии жюри выбрало двух победителей – Анну Гурскую и Станислава Киреева, одного победителя - Виталия Кацко - назвал Алексей Нечаев, за Владимира Алексеева проголосовали зрители. Четверо победителей разделили приз в 30 миллионов, деньги они направят на реализацию своих социальных проектов.