Партия "Новые люди" удивляет: Финалисты реалити шоу поразили своим решением

В Москве прошли съемки финала первого в России политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты» партии «Новые люди». Победители шоу получат 30 миллионов рублей и станут кандидатами в депутаты Госдумы.
Партия «Новые люди» (лидер - основатель Faberlic Алексей Нечаев) была создана всего год назад, но за это время «Новые люди» доказали, что они действительно новые. Впервые кандидатов в депутаты партия выбирала в ходе политического реалити-шоу. Эпизоды выкладывали на Youtube-канале «Новых людей».
Это настоящее реалити: 30 участников (средний возраст 30+) жили в общем доме, известные политики и блогеры проводили для них мастер-классы, не обошлось без интриг и сильных эмоций. 30 миллионов просмотров шоу говорят за себя.
– В нашей стране к политике негативное отношение и мы решили его перевернуть, – рассказывает продюсер шоу «ДебатыКандидаты» Дмитрий Мельников. – Наша задача была в том, чтобы участники показали свою человеческую сторону. Они общались с жителями, решали их проблемы, ездили в общагу, на свалку, в дом милосердия. Многие на шоу прошли трансформацию. Блогер из Тулы Вова Алексеев помог сделать операцию человеку, который не видел два года, и после полностью изменил свою блогерскую повестку.
В финал вышли восемь. На съемках последней серии жюри выбрало двух победителей – Анну Гурскую и Станислава Киреева, одного победителя - Виталия Кацко - назвал Алексей Нечаев, за Владимира Алексеева проголосовали зрители. Четверо победителей разделили приз в 30 миллионов, деньги они направят на реализацию своих социальных проектов.
Новые люди помогут расселить аварийный дом в Калуге
Удивили в финале Виталий Кацко из Краснодара и Владимир Алексеев из Тулы, приняв решение отдать свои призовые 20 миллионов рублей на расселение дома в Калуге, жители которого стали героями шоу. В доме никогда не было капремонта, он разваливается, канализации нет, помои сливаются в выгребную яму в подвале, на стенах – черная плесень. Однако платёжки на поражающие воображение суммы приходят регулярно. Теперь семьи, с которыми победители познакомились на съемках, смогут переехать в нормальные человеческие условия.
– Мне кажется, живое и горящее сердце, умение видеть и слышать людей, способность жертвовать и принимать трудные решения – важнейшие качества настоящего политика. Решение, принятое ребятами, я не просто поддерживаю. Партия «Новые люди» проследит и за тем, как будет оно реализовано, и сделает все возможное, чтобы администрация области подключилась и занялась расселением всего общежития, - сказал лидер партии Алексей Нечаев.
Все восемь финалистов реалити пойдут от «Новых людей» на думские выборы в сентябре. 4 июля на съезде партии определят остальных кандидатов в депутаты в Заксобрания регионов и Госдуму.
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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев об итогах реалити-шоу и финалистах:
«Эти люди, которые новички в политике, как и я, - настоящие живые, вольные. Они не пытаются подстроиться под кого-то, у них нет «волосатой руки», но они хотят сделать страну лучше. Это люди развития».
Наша справка
Победители реалити-шоу «ДебатыКандидаты
Анна Гурская, г. Воронеж
Анна реализует социальный проект #ОбычныеСупергерои, шьет одежды для детей, которые носят протезы. Анну вдохновил на это сын, который родился без ладошки. Родители заказали ему протез и сделали все, чтобы ребенок чувство себя не обделенным, а особенным, супергероем.
--Как мама особенного ребенка я знаю много о несовершенстве нашего законодательства, и где как не в политике, можно внедрять социальные проекты и широко помогать людям. Проект нас этому нас научил, он стал для нас, обычных людей, социальным лифтом, - говорит Анна.
Станислав Киреев, г. Ставрополь
Станислав развивает в Ставрополе проект «Карта недоступности», который помогает маломобильным людям подбирать доступные маршруты для перемещения по городу. Победители уже договорились объединить свои проекты для помощи людям, Анна Гурская готова с помощью Станислава реализовать подобный проект в Воронеже.
Владимир Алексеев, г. Тула
Владимир – молодой предприниматель и блогер, на его блог подписано более 1 миллиона пользователей. Он представил проект «Цифровая политика» – платформу, позволяющую сократить дистанцию между властью и молодыми людьми.
«Пока снималось шоу, я успел сделать операцию человеку, который не видел из-за катаракты, - рассказывает Владимир. – Сейчас помогаю человеку, у которого нет ноги, ему будут делать протез. Мне приходит много сообщений и я всем стараюсь отвечать, помогаю тем, кому моя помощь нужнее. Уверен, что как депутат я смогу сделать намного больше».
Виталий Кацко, г Краснодар
Виталий Кацко – юрист с большим опытом работы. Он представил проект «Доступное правосудие». Виталий стал четвертым победителем реалити-шоу «ДебатыКандидаты», его выбрал в своей номинации лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По признанию Нечаева, Виталий стал тем человеком, который больше всех поразил его на этом проекте.
- «ДебатыКандидаты» в цифрах
- 30 миллионов просмотров собрало шоу на Youtube
- 3 тысячи заявок от претендентов рассмотрели организаторы
- 30 участников, поборолись за право стать кандидатом в депутаты от партии
Ольга Александрова
Рубрика: Политика