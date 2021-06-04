Власти представили пустые листы в качестве доказательства "экстремизма" ФБК*

Только в одном из шести новых томов уголовного дела защита Фонда борьбы с коррупцией обнаружила восемь пустых листов, которые, тем не менее, были пронумерованы и подшиты к делу. Эти материалы должны содержать доказательства «экстремистской деятельности» структур оппозиционного политика Алексея Навального. Адвокаты заключают, что никаких более весомых улик у следствия просто нет.

«Прокуратура доказывает экстремизм в деле ФБК, Фонда защиты прав граждан** и Штабов Навального*** пустыми листами. Она указывает, что это доказательства, — рассказывает старший юрист «Команды 29» Максим Олейничев. — Это говорит о том, что реальных доказательств у прокуратуры нет».

Напомним, что по делу пока состоялось лишь одно заседание, в ходе которого представители прокуратуры попросили приобщить к делу шесть новых томов уголовного дела. Чтобы защита могла изучить их разбирательство было перенесено на 9 июня.

Как писал Sobesednik.ru, это уже не первая сложность, с которой сталкиваются адвокаты. Мосгорсуд игнорирует уже как минимум две жалобы защиты: юристы потребовали рассекретить материалы дела, а также оспорили ограничения деятельности ФБК — почти за месяц никакого хода эти требования не имели, обе были поданы повторно.

*Фонд борьбы с коррупцией объявлен российскими властями «иностранным агентом».

**Фонда защиты прав граждан объявлен российскими властями «иностранным агентом».

***Штабы Навального закрыты и внесены в реестр экстремистских организаций Росфинмониторинга.