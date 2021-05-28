Microsoft: Российские хакеры пытались получить доступ к 3000 почт в 150 странах

Вице-президент Microsoft по безопасности клиентов Том Берт рассказал в своем блоге, что последнюю неделю компания наблюдала многочисленные хакерские атаки на пользователей по всему миру. Злоумышленники пытались получить доступ к трем тысячам различных почтовых аккаунтов в 150 странах. Атаки затронули государственные органы США, научно-исследовательские, консалтинговые и некоммерческие организации.

По мнению компании, за атакой стоит группа хакеров из России, которую они называют Nobelium. По их сведению, эта же компания ранее взламывала SolarWinds. Официальные власти США говорили, что за этим стоит APT29, или Cozy Bear, связываемые со Службой внешней разведки РФ. Связаны ли Nobelium и Cozy Bear, из публикации неясно.

«Эти атаки, по всей видимости, служат продолжением многочисленных усилий Nobelium по нацеливанию на правительственные учреждения, участвующие во внешней политике, в рамках усилий по сбору разведданных», — полагает Берт.

Порядка четверти организаций, подвергшихся нападению, занимаются международным развитием, гуманитарной помощью и деятельностью в сфере прав человека.

Отмечается также, что частично атака была отражена системой безопасности программного обеспечения.