Пустили Козлова в лес

Лесные пожары добрались до министра природных ресурсов.

Лето еще по-настоящему даже не началось, а в России уже земля горит под ногами, буквально. В Забайкалье только за сутки выгорело 147 га леса. Бушующее пламя почти подобралось к Тюмени. Дачники СНТ "Солнышко", где выгорело 25 домов, чудом успели спастись от огня в ближайшем водоеме. Тревожные новости приходят из Югры и Поморья. Напряженная ситуация на Урале и Дальнем Востоке. Новости оттуда - как военные сводки. Да это и есть война. Война со стихией. А точнее, с чиновничьим разгильдяйством.

Это ведь только кажется, что лестные пожары - целиком прерогатива МЧС. Нет, МЧС подключается к их тушению только тогда, когда ситуация становится чрезвычайной. Не довести ее до такого - это уже по профилю совсем другого ведомства, министерства природных ресурсов, которым с недавних пор руководит Александр Козлов. Но вы попробуйте забить в новостном сервисе интернет-поисковика фразы "министр Александр Козлов" и "лесные пожары". Вместе они не встречаются с середины апреля. Такое впечатление, что в министерстве пустили пожароопасную ситуацию на самотек. И нельзя сказать, чтобы это впечатление так уж обманчиво.

Вот, например, сообщение еще от 10 февраля: "Александр Козлов, Министр рассказал, что все регионы активно готовятся к лесопожарному сезону, в том числе, составляют сводные планы по тушению лесных пожаров. Их будет проверять Рослесхоз. Но всё же именно главы несут персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в вверенных им территориях".

То есть, существует нацпроект «Экология», инициированный самим президентом России Владимиром Путиным, согласно которому предусмотрено снижение ежегодного ущерба от лесных пожаров. Это, еще раз - национальный проект, федерального уровня. Тогда почему за его реализацию должны расплачиваться местные власти, МЧС, да кто угодно, только не профильное министерство?!

Не потому ли, что лесо-промышленному кластеру пожары только на руку, поскольку помогают скрыть объемы реальных рубок. Лес рубят - искры летят. Иначе почему тогда Минприроды до сих пор не так и не утвердило методику расчёта ущерба от лесных пожаров?!

Да что там методика. Как выяснила Счетная палата, «в государственных базах по лесным ресурсам не учтены более 84% лесного фонда России, нет достоверной информации о состоянии леса на площади 967 млн га. Нет единой информационной базы об использовании лесных ресурсов, нет информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов в стране». Этим-то кто заниматься должен? Тоже спасатели?

В результате, пока высокопоставленный "лесник" дремлет, российские леса страны выгорают быстрее дебрей Амазонки. А сам Александр Козлов до сих пор даже внятно не прокомментировал происходящие. Хотя что ему тут сказать! Сакраментальное «Леса горят»? Так это очевидно и банально. А на вопрос "почему" министр ведь вряд ли честно ответит.

И не сказать, что Александр Козлов не работает, совсем нет. Просто в его рабочем графике нарисовалась более насущная повестка. Во всяком случае, в своем последнем большом интервью он размышлял о чем угодно (об углеродном налоге, о запрете пластиковой посуды, о распределении денег, пришедших от «Норникеля» за разлив дизеля в Красноярском крае), но только не об актуальных лесных пожарах. Да и то верно: лесов-то в России еще много (во всяком случае, было, до Козлова), а деньги - они всегда в цене.

В этом акценты министра Козлова напоминают работу одного из его предшественников, Сергея Донского, который о сырьевых олигархах думал едва ли не больше, чем о вверенной ему природе. После чего и был отправлен в политическое небытие. Не исключено, что и судьба нынешнего министра будет такой же. И, если честно, Александра Козлова в этой ситуации не очень жалко. В отличие от горящих российских лесов и наших сограждан, которые рискуют погибнуть в огне пожара и бюрократической непригодности.