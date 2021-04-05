Путин подписал закон о госзащите для сотрудников Нацгвардии

Сотрудники Нацгвардии, а также гражданские служащие внешней разведки и Минобороны теперь попадают под государственную защиту. Принятый депутатами закон подписал президент Владимир Путин, пишет «Медиазона».

Поправки коснулись закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролируюзих органов».

Новый статус позволит нацгвардейцам и их семьям в случае угроз обращаться за защитой в виде охраны жилья и имущества, выдаче оружия и иных спецсредств для защиты, переселении или переводе на другую работы, а также помещении на другую работу.