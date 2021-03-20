"Камала будет за главного": американский политик заявила, что "Байдена уберут через три месяца"

В последние несколько дней все внимание российской общественности и отечественной прессы приковано к тому, как отреагировал местный истеблишмент на словесную перепалку между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Байдена, назвавшего Путина «убийцей», многие российские политики заподозрили едва ли не в «старческом маразме», попутно отметив, что агрессивная риторика главы Белого дома оскорбляет Россию и россиян, а также является очередным подтверждением того, что Соединенные Штаты настроены на конфронтацию с Москвой. Дождавшись, что Владимир Владимирович ответит «обидчику», российские депутаты и сенаторы, а также ряд провластных экспертов тут же принялись «толкать» в массы победную риторику, дескать, не выдержит пожилой американский политик напора российского лидера.

Между тем, из поля зрения большинства как-то выпала реакция на произошедшее по ту сторону океана. Между тем, американские эксперты и политики восприняли инцидент не менее бурно. Причем, многие из них выступают вовсе не на стороне Джо Байдена. К примеру, известная активистка-республиканка, политик Лора Лумер и вовсе решила озвучить свой прогноз на дальнейшее развитие событий, фактически высмеяв президента своей страны. По ее мнению, в ближайшие несколько месяцев Белому дому придется объявить о том, что у президента США выявлено какое-нибудь нейродегенеративное расстройство, в связи с чем он больше не может исполнять свои обязанности на столь высоком посту.

«Я даю максимум 3 месяца, прежде чем пресс-секретарь Белого дома проведет брифинг, где скажет: "С сожалением сообщаю вам, что Джо Байдену диагностировали болезнь Паркинсона. У него также быстро прогрессирующий Альцгеймер. Его семья решила поместить его в дом престарелых в Нью-Йорке под присмотром Эндрю Куомо. Камала теперь за главного"», – пишет Лумер в своем авторском Telegram-канале.