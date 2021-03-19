Путин ответил Байдену: как западные СМИ отреагировали на речь президента России

Российские СМИ, общество и истеблишмент довольно бурно отреагировали на высказывания президента США Джо Байдена о Путине. Не менее яркой была и реакция на «ответ Путина обидчику». Причем, самую яркую реакцию продемонстрировали отдельные представители власти, в буквальном смысле «вывалившись» из контекста, предложенного впоследствии самим Владимиром Владимировичем, и показав, что от президента они далеки настолько же, насколько и от рядовых россиян.

Пресса и эксперты, в свою очередь, дают относительно сдержанные оценки и настолько же сдержанные прогнозы относительно того, чего стоит ожидать от дальнейшего развития ситуации. Между тем западная пресса восприняла произошедшее сквозь призму своих суждений, и они, как оказалось, заметно отличаются от российских.

К примеру, авторы Telegram-канала «Т-34» составили подборку, в которую включили наиболее интересные выводы, сделанные зарубежными журналистами по итогам высказываний Байдена и полученного на них ответа от Путина. Получилось довольно интересно.

«Путин списан, как потенциальный партнер», – именно так авторы канала озаглавили свой материал. «Западная пресса интерпретировала словесную пикировку между президентами США и России совсем не как перепалку между старым маразматиком и знатоком детских обзывалок. За риторикой Байдена могут скрываться далеко идущие планы текущей администрации США в отношении России», – добавляют они.

Причем, приведенная авторами подборка весьма красноречиво об этом свидетельствует.

The Guardian:

«Джо Байден не намерен повторять напрасные усилия администрации Барака Обамы, который пытался перезагрузить отношения с Москвой. В числе прочих разногласий – поддержка Россией режима Башара Асада в Сирии, а также аннексия Крыма».

Slate:

«Джо Байден мог бы найти более дипломатичный способ ответить на вопрос журналиста, и тот факт, что он не стал этого делать, может свидетельствовать о том, что это была либо его оплошность, либо он списал Путина, как потенциального партнера».

Chicago Tribune:

«Этот обмен высказываниями подчеркнул стремление Джо Байдена дистанцироваться от излишней мягкости в отношениях с Путиным, которую приписывали Трампу. Байден довольно прохладно настроен по отношению к России».

ABC News:

«Реакция на высказывания Джо Байдена акцентирует напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые только ухудшатся в обозримом будущем. Администрация Байдена планирует дать ответы на целый комплекс российских проступков».

BBC:

«Сам Владимир Путин, похоже, истолковал оскорбления Байдена в свою пользу. Тем более, это подтверждает его ключевую идею о том, что Запад является враждебной русофобской силой».

News York Times:

«Для Кремля интервью Джо Байдена подарило новую возможность осветить его очное противостояние с Западом для внутренней аудитории. Это весьма полезный инструмент в условиях роста недовольства внутри страны».