Пашинян заявил об увольнении главы генштаба, несмотря на несогласие президента

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что руководитель генерального штаба страны Оник Гаспарян более не имеет права занимать этот пост в связи с решением об его увольнении. Этому предшествовал скандал с несостоявшимся «военным переворотом» и отказ президента Армении Армена Саркисяна подписывать указ об увольнении Гаспаряна.

По словам Пашиняна, даже несмотря на отказ формального главы государства, отставка вступила в силу, так как президент не стал оспаривать её: «Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде». Пашинян настаивает, что отставка главы генштаба осуществляется «силой закона» (цитата по ТАСС).

Скандал начался, когда Гаспарян вместе с другими военными чиновниками выразили мнение, что Пашинян должен оставить свой пост. Тогда премьер расценил это как попытку «военного переворота», хотя никаких причин так полагать не было: никто из военных в реальности не пытался захватить власть силой.

Пашинян дважды требовал от Саркисяна подписать увольнение Гаспаряна, но тот отказывался. Президент также дважды с тех пор встречался с представителями оппозиции.