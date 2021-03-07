СМИ: Китайские хакеры взломали лекарственный регулятор ЕС раньше российских

Ответственность за взлом Европейского агентства лекарственных средств (EMA) через почтовый фишинг осенью прошлого года несет Россия, пишет нидерландское издание De Volkskrant со ссылкой на источники. Китайские хакеры взломали регулятор ещё весной.

Как пишут журналисты, российские хакеры взяли сведения о европейской стратегии вакцинации, а также документацию немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, разрабатывавших совместную вакцину, которая была первой зарегистрирована в Евросоюзе. После этого часть сведений оказались в российском сегменте интернета, однако в них содержались корректировки, заверили в EMA, предположив, что это была попытка дезинформации.

Доступ к системе российские хакеры, скорее всего, получили с помощью фальшивых писем, отправленных на почту работникам регулятора. После их загрузки на устройства автоматически были встроены вредоносные программы.

Это не единственный скандал с участием предположительно российских хакеров этой осенью. В США их обвиняют в атаке на американскую инфраструктуру через взлом Solar Winds. Россиян подозревают в массе других кибератак на различные объекты, например, на немецкий парламент. Тогда атака также производилась через фишинговые письма депутатам Бундестага.