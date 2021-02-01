Марат Баширов: кастинг 2024 за кресло президента уже стартовал

О трансфере власти в России политологи стали активней говорить именно в 2020 году, когда появились первые слухи о «подковерной» борьбе за власть и влияние среди элит, а также прогнозы о том, что действующий президент страны Владимир Путин может не дождаться 2024 года и уйти в отставку значительно раньше.

Впрочем, пока ситуация складывается таким образом, что ни один из столь радикальных прогнозов не оправдывается, а Владимир Владимирович, судя по всему, уверено усидит в президентском кресле вплоть до окончания текущего срока его президентских полномочий. А ближе к этой дате и начнется все самое интересное, особенно если судить по прогнозам экспертов.

Так, известный российский политолог Марат Баширов, комментируя прошедшие недавно протесты и наличие косвенных признаков политической активности в тех или иных кругах, пришел к выводу о том, что в России «стартовал процесс кастинга к 2024 году», когда в стране должны пройти очередные президентские выборы. Более того, по мнению эксперта, ключевым кандидатом на роль преемника в данном контексте стоит назвать именно бывшего президента и экс-главу правительства Дмитрия Медведева. Об этом он рассказал в своем авторском Telegram-канале.

«Кастинг 2024 стартовал. Сегодня было опубликовано интервью Дмитрия Медведева, в котором он высказался по довольно широкому кругу вопросов, как и полагается кандидату на пост президента.

Что касается Навального, то ему отводят роль детонатора в предтече компромиссной фигуры будущего российского президента в 2024 году. Маятники общественного консенсуса раскачивают непосредственно от Путина, вплоть до точки неприятия самого Навального в качестве альтернативного кандидата. Впоследствии амплитуду хотят сделать максимальной, чтобы протестировать всех, кого граждане России и иностранные элиты будут считать приемлемым на президентском посту в России. Известно, что маятник всегда остановится в самой нижней точке. Именно с этим и связан ранний и очевидно простимулированный старт протестов в стране.

Если эта версия верна, то кастинг уже стартовал и первым в списке идет Дмитрий Медведев. Остальных кандидатов придется вычислять по косвенным признакам: кто и как будет проявлять активность. В текущем варианте может сохраниться приемлемой и кандидатура действующего президента Владимира Путина, тем более что на это часто намекают из Кремля. Да и сам президент пока еще не готов объявить себя «хромой уткой». Скорее всего, существует внутренняя группа, которая настроена именно на такой исход, который можно назвать нулевым трансфером. Разумеется, есть и иностранные, а также смешанные группы, которые намерены продвигать своих кандидатов. К слову, именно российским участникам этих групп сегодня чаще пытаются навесить клеймо предателей, хотя это является правдой лишь частично и то, в большей степени с точки зрения консерваторов.

А что Навальный? А его в топку трансфера отправляют изначально. Только внутренние группы хотят утилизировать его с наименьшим эффектом напряжения, а внешние – с максимальным, для чего его уже сейчас пытаются превратить в мертвого Мартина Лютера Кинга. Будут премии раздавать, иконизировать Юлию Навальную как безутешную вдову и так далее.

Кроме всего прочего, процесс кастинга имеет и своих маркетологов, режиссеров, скаутов, судей и силовиков. Все они находятся в тени и могут ротироваться, тем более что до 2024 года еще далеко. Заменить здесь нельзя только судей, поскольку в их роли выступают обычные граждане России», – пишет политолог.