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Андрей Кикоть оказался в центре скандала

Политика
14:34, 21 января 2021

Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube

Кавалер ордена Мужества Муслим Даххаев вопреки закону остается под арестом. Кто из руководства Генпрокуратуры должен нести за это ответ? И кому все это выгодно?

Под самый занавес прошлого года президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня. Многие эксперты связали это с зачисткой ведомства от старых кадров бывшего генерального прокурора Юрия Чайки. 

Впрочем, зачистка этой надзорной структуры далека от завершения, причем покинуть свои посты рискуют не только возрастные сотрудники, но и их более молодые коллеги, которые либо показали свою низкую профпригодность, что уже само по себе не очень хорошо, либо были заподозрены в коррупции, что еще хуже. Одним из таких претендентов на вылет называют замгенпрокурора Андрея Кикотя, который курирует работу ведомства в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, и которого называют именно тем лицом, кто организовал по надуманным основаниям уголовное преследование Муслима Даххаева.

Генерал-майор Муслим Даххаев – человек на Кавказе известный. Да и не только на Кавказе. Шутка ли: в лихом 1999 году послал по известному адресу самого Шамиля Басаева, который во время своего нападения на Дагестан предложил ему, в то время простому начальнику Новолакского РОВД, сдать бойцов липецкого ОМОНа, пообещав оставить дагестанцев в живых. Басаевцы намеревались омоновцев частично поменять на своих арестованных боевиков, а частично показательно расстрелять. Но просчитались. «Русские – наши братья, а мы братьев не предаем, - ответил бандиту Даххаев. - Вы сюда зайдете только через ваши трупы!» Целые сутки полсотни милиционеров и омоновцев отбивались от двух тысяч боевиков, но не сдались.

20 лет спустя, в сентябре 2019-го, за этот подвиг глава Дагестана попросил президента Владимира Путина наградить Муслима Даххаева высшей государственной наградой «Герой России», и президент дал поручение устранить историческую несправедливость. В итоге кто-то, заподозрив Даххаева в политических амбициях или в чем-то еще, решил, видимо, устранить его самого: генерал-майора задержали за разглашении государственной тайны. Правда, до сих пор не рассказали, какой. Известный расследователь Олег Лурье так написал об этом

«13 ноября 2019 года, кавалера Ордена Мужества, легендарного героя войны на Северном Кавказе генерал-майора Муслима Даххаева, к тому времени возглавившего ГУ ФСИН России по Ростовской области, задержали по подозрению в… разглашении государственной тайны: якобы, Даххаев нарушил регламент секретного документооборота и о служебных документах ФСИН узнал человек без допуска. Дальше был закрытый суд (государственная тайна, как никак) и приговор Ростовского областного суда по части 1-й статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» — два года колонии-поселения. Странное уголовное дело, странный приговор, сам же Даххаев своей вины не признал и уверен, что дело сфабриковано из-за его принципиальной позиции, не позволявшей неким известным ему людям заниматься преступной деятельностью». Курировал расследование заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть.

О том, что кто-то был сильно заинтересован в том, чтобы генерал находился за решеткой, говорит дальнейшее развитие событий. В прошлом году, перед самым освобождением Муслима Даххаева из колонии-поселения, против него было возбуждено еще два уголовных дела по части 1-й статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями» (до четырех лет лишения свободы), потом объединное в одно. Якобы, будучи главой УФСИН по Дагестану, Даххаев, непонятно с чьих показаний, неизвестно когда использовал труд неизвестно каких осужденных в личных целях. Доказательства этого тоже не очень известны. Но все-равно, сразу освободившись из колонии-поселения герой был снова взят под стражу. Даже несмотря на то, что вменяемые ему недоказанные преступления были совершены до того, как Путин объявил амнистию, под которую кавалер ордена Мужества должен был автоматически попасть. Но если героев сажают, значит это кому-то очень нужно. Кому? Сам генерал называет Андрея Кикотя главным заинтересованным лицом.

«По моему уголовному делу, ваша честь, судья испугался угроз одного из руководителей Генеральной прокуратуры по фамилии Кикоть, – прямо заявил на суде Даххаев. – Я не скрываю этого. Я получаю достаточно много информации от тех людей, от кого я должен её получать. Он имеет определённое давление на суд, на прокуратуру, на Следственный комитет».

В настоящий момент генерал-майор Даххаев продолжает находиться в камере предварительного заключения СИЗО в Махачкале, и его адвокат Бакри Бакриев уверен в заказном характере дела.

«Первое дело расследовано с грубейшими нарушениями уголовного и уголовно-процессуального кодексов. Судом не дана правовая оценка тем вопросам, которые мы поставили перед судом. Замгенпрокурора Андрей Кикоть утвердил возбуждение дела, хотя оперативными службами УФСБ по Ростовской области были допущены очень серьезные нарушения закона. Фактически, в ходе расследования они совершили преступление. Мы это аргументировали и официально заявили в ходатайстве об установлении полного круга лиц, для привлечения их к уголовной ответственности.

По ростовскому делу Муслима Даххаева арестовали 13 ноября 2019 года, суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. Этот приговор нами обжалован…

– Второе дело возбудили в Дагестане. В чем суть обвинения?

– Поскольку год в СИЗО засчитывается за два года в колонии, 13 октября 2020 года Муслим должен был выйти на свободу. Но кто-то очень боится, что он окажется на свободе. И в июне в Дагестане было возбуждено новое дело, по которому он был арестован в день ожидаемого освобождения, 13 ноября 2020 года. Якобы где-то между 2014 и 2017 гг. он как руководитель УФСИН по Дагестану незаконно привлекал находящихся в колонии-поселении лиц для проведения строительных и ремонтных работ в своем домовладении. В обращении к администрацию президента Муслим Даххаев прямо обвиняет в организации уголовного дела Андрея Кикотя. Цитирую: «В настоящее время, так же, как и в 2019 году, Кикоть А.В. своими незаконными действиями подталкивает следственное управление СК России по Республике Дагестан на возбуждение в отношении меня без повода и основания новых уголовных дел…».

– Каковы, по вашему мнению, перспективы процессов?

– 29 декабря нам объявили об окончании следствия в Дагестане. Сразу после Нового года мы приступим к ознакомлению с делом. Но вы же видите, что в Дагестане творится, на их правосудие мы не надеемся... Сейчас видно невооруженным глазом, что следствием в Дагестане просто игнорируются все мало-мальски разумные законные требования. И Верховный суд Дагестана оставляет решение следствия в силе. Даххаев заявил, что усматривает в этом давление свыше…

– Кто может быть заказчиком фальсификации уголовных дел против генерала Муслима Даххаева?

– Конечно, господин Кикоть в данной ситуации не в лучшем положении. Я не знаю, участвовал ли он в заказе уголовного дела или оказался чьей-то жертвой. Но фактически он укрывал, прикрывал, закрывал глаза на существенные нарушения. Он не мог их не видеть».

Следует отметить, что заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть оказывается в центре критики не в первый раз. Бизнесмены подозревали его в симпатиях одной из сторон при попытке рейдерского захвата сети гипермаркетов «Лента» в бытность его службы в прокуратуре Санкт-Петербурга. «Диссернет» обвинил в плагиате, написав, что 57% его вроде как самостоятельной научной работы заимствованы (а можно сказать и украдены) у других. Даже традиционно лояльные власти казаки обращались к президенту с просьбой о кадровых изменениях, заявляя, что на Кубани «уголовные дела намеренно волокитятся при поддержке заместителя генерального прокурора».

Сам Андрей Кикоть обязан своему карьерному взлету генеральному прокурору Юрию Чайке, который в один миг в 2017 году сделал малоподготовленного прокурора Новгородской области своим заместителем и поставил надзирать за Южным Федеральным округом. Но если расчет делался на его лояльность и преданность к семье Чайки и охранение их семейного бизнеса в ЮФО, когда Кикоть получит пост генерального прокурора, то с этим не заладилось: президент Владимир Путин сделал ставку на Игоря Краснова. 

Еще одно интересное обстоятельство в деятельности заместителя генерального прокурора Андрея Кикотя – это фактически открытая поддержка со стороны различного рода сомнительных блогеров и «журналистов», которые открыто заявляют, что на Юге России с коррупцией борется только сам Кикоть. При этом, те же блогеры открыто глумятся над руководством страны, сенаторами, главами субъектов, руководителями полиции, Следственного комитета, судами... Очевидно, что при такой постановке прокурорского надзора в ЮФО и СКФО, кадровая судьба Андрея Кикотя, по вине которого в СИЗО сегодня сидит человек, о подвиге которого школьники в Дагестане сочинения пишут, под очень большим вопросом.

Вот и бывший командир Липецкого ОМОНа, Герой России Сергей Сковородин, который встал на защиту своего боевого товарища Даххаева, уверен, что освобождением генерала из тюрьмы дело не закончится.

– Эти дела высосаны из пальца, и я думаю – с единственной целью... Но те люди, которые пытаются вычеркнуть честное имя Муслима Даххаева из истории борьбы с терроризмом, должны знать: он их найдет, он заставит их ответить по закону.

Очевидно, что фамилия Андрея Кикоть не последний раз будет звучать в связи с заказными уголовными делами, каким в регионе считают дело генерала Муслима Даххаева.

Рубрика: Политика

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