Путин всерьез присматривается: политолог назвал наиболее вероятного преемника президента РФ

Дискуссия вокруг будущего формата российской власти не прекращается, похоже, ни на один день. Причем ведется она в парадоксальной парадигме, которая основана сразу на нескольких противоречащих друг другу тезисах. Так, часть политологов во главе с доктором исторических наук Валерием Соловьем убеждены, что глава российского государства Владимир Путин ускоряет транзит власти и покинет президентский пост уже в 2021 году, не дожидаясь окончания своих президентских полномочий. Другая часть считает, что президент России готов расстаться с постом номер один, но не хочет терять власть как таковую, а потому затеял всю эту историю с усилением Госсовета и предполагаемым перераспределением властных полномочий. Есть и те, кто верит в желание Владимира Владимировича не просто сохранить за собой все основные рычаги власти, но и президентское кресло, ради чего и была принята нашумевшая норма об «обнулении» сроков Путина в рамках голосования по поправкам в Конституцию.

А вот политолог Аббас Галлямов относится к тем, кто придерживается классического сценария. По его мнению, Владимир Путин действительно покинет президентский пост и выберет преемника, вот только произойдет это в рамках стандартных и давно обозначенных сроков. Более того, по словам эксперта, уже давно вырисовалась и фигура предполагаемого преемника российского лидера. Свои мысли по этому поводу Галлямов привел в авторской статье для издания VTimes.

«Владимир Путин исчерпал собственную повестку, поэтому обнуление для него ничего не меняет. Физически действующий российский президент может просидеть еще довольно долго, однако в глазах граждан он уже не перестанет быть своего рода «хромой уткой» – фигурой, которая уходит. Сегодня ни у кого, даже у лоялистов, нет сомнений в том, что при нынешнем президенте никаких улучшений можно не ожидать. Открытым остается лишь один вопрос, когда все это закончится и кто придет вместо путина.

Традиционно в России главным кандидатом в преемники является премьер. Именно по этой причине назначение нового главы правительства в лице Михаила Мишустина воспринималось как одно из ключевых политических событий года в стране. Кроме того, несмотря на наличие законной возможности выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, Владимир Путин попросту не может исключать того, что уже в 2024 году ему все же придется пойти именно путем выбора преемника. Тем более, что электоральный рейтинг главы государства уже заметно ниже 50%. Иными словами, большая часть российского населения просто не хочет за него голосовать», – пишет политолог.

Помимо всего прочего, Аббас Галлямов проводит параллели с премьер-министром Путиным при президенте Ельцине, который в то время воспринимался населением как неплохая альтернатива президенту, утратившему популярность. Нечто похожее, считает эксперт, происходит сейчас в паре Путина и Мишустина.

«Ситуацию можно интерпретировать так, что Мишустин постепенно превращается из обычного дополнения к Путину в полноценную его альтернативу. В связи с этим немаловажным можно считать и резкое укрепление аппаратных позиций главы правительства. Напомню, что большая часть кадровых перестановок в правительстве, которые произошли в ноябре, привела к замене министров, ориентированных на других представителей ближайшего окружения Путина. Их места заняли фигуры, лояльные, прежде всего, именно премьеру. Поэтому нельзя исключать, что Путин всерьез присматривается к Мишустину как к преемнику, а, возможно, уже даже принял решение», – отмечает Галлямов.