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"Президент работает в Москве": Песков прокомментировал статью о переездах Путина

Политика
16:57, 08 декабря 2020

"Президент работает в Москве": Песков прокомментировал статью о переездах Путина
Global Look Press
Global Look Press

Дмитрий Песков назвал «глупостями» информацию о двух идентичных кабинетах Владимира Путина в Подмосковье и в Сочи.

«Очередные глупости. Президент работает в Москве. Ездит в командировки. Практически каждый день у него есть публичные мероприятия. Я уже много раз говорил: мы представляем себе, кто за этим стоит», – приводит слова пресс-секретаря главы государства Daily Storm.

Ранее издание «Проект» опубликовало материал, авторы которого предположили, что в распоряжении президента имеются два одинаковых кабинета – в подмосковной резиденци «Ново-Огарево» и на даче «Бочаров ручей» в Сочи. По мнению журналистов, из-за второй волны коронавируса Владимир Путин с конца лета находится на юге, хотя официально сообщается, что он в Подмосковье.

Теги: #Путин #Песков

Рубрика: Политика

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Просто это другая мораль: на одной территории ты защитник чести Пророка, на другой – террорист. Те, кто убивает за слова, в любом случае окажутся эффективней тех, кто защищает свободу высказывания. Поэтому лучше не устанавливать общего для всех закона – а просто наметить на карте территории, где принято одно и запрещено другое. Россия окажется той территорией, где убивать за слова считается обязанностью и сопровождается почестями

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