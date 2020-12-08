"Президент работает в Москве": Песков прокомментировал статью о переездах Путина

Дмитрий Песков назвал «глупостями» информацию о двух идентичных кабинетах Владимира Путина в Подмосковье и в Сочи.

«Очередные глупости. Президент работает в Москве. Ездит в командировки. Практически каждый день у него есть публичные мероприятия. Я уже много раз говорил: мы представляем себе, кто за этим стоит», – приводит слова пресс-секретаря главы государства Daily Storm.

Ранее издание «Проект» опубликовало материал, авторы которого предположили, что в распоряжении президента имеются два одинаковых кабинета – в подмосковной резиденци «Ново-Огарево» и на даче «Бочаров ручей» в Сочи. По мнению журналистов, из-за второй волны коронавируса Владимир Путин с конца лета находится на юге, хотя официально сообщается, что он в Подмосковье.