Палата представителей призвала Белый дом к санкциям из-за отравления Навального

Палата представителей Конгресса США абсолютным большинством (371 против 18) приняла резолюцию, в которой требуют от действующей администрации ввести санкции в отношении причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального, воспользовавшись «законом Магнитского». Это только рекомендации, однако подобные санкции уже введены Евросоюзом.

«Палата представителей осуждает явное целенаправленное преследование лидера российской оппозиции», — говорится в заявлении органа.

Санкции могут быть введены как против тех, кто непосредственно организовывал покушение на Навального, так и против людей, отдавших такой приказ. Отметим, что на официальном уровне эти имена не называются, при этом ЕС ввел санкции против ряда высших чиновников, среди которых глава ФСБ Александр Бортников, два замминистра обороны, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, а также сотрудники администрации президента, ответственные за внутреннюю политику Андрей Ярин и Сергей Кириенко. Степень их причастности к преступлению не уточнялась.

Палата представителей ссылается на экспертизы, проведенные Германией, Францией, Швецией и Организацией по запрещению химического оружия, показавшие, что отравление Навального производилось с помощью нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».