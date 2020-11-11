Тихановская заявила о смене тактики протеста, "чтобы людей не подставлять"

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская считает, что подход к протесту в ближайшее время может быть пересмотрен. Этот вопрос обсуждается из-за радикализации силовиков, которые действуют всё более жестоко по отношению к мирным людям, но о прекращении давления на режим Александра Лукашенко речи не идет, оно просто может перейти в другое русло.

«Режиму тоже страшно. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей просто не подставлять. Над этим ведётся большая работа», — сказала г-жа Тихановская в интервью телеканалу «Дождь». Она пояснила, что обычные митинги становятся менее эффективными, так как силовики не дают людям собраться, разгоняя и задерживая их уже на подступах к центру Минска.

В своем Telegram-канале политик также отмечает, что режим Лукашенко по сути «остался в одиночестве в той машине насилия, которую сам создал».

«Мы все видим, что эта машина на всех парах несется в тупик. Поэтому сейчас как никогда важно помочь друг другу пройти этот этап», — добавляет она.

Она призвала белорусов создавать совместные чаты и самоорганизовываться на местах, помогая своим согражданам. Также она призвала снимать средства со счетов, чтобы силовики не могли заморозить их, как сделали это с 1,4 миллиона средств помощи более чем 60 гражданам, выделенным из фонда помощи BY_help, о чем ранее сообщал Sobesednik.ru. Тихановская считает, что это демонстрирует «беззаконие», которое происходит в стране.

«Говорите нам, какие шаги необходимы и какая помощь нужна вам, чтобы их совершить, — призывает он сограждан, указывая адрес Telegram-бота, куда нужно отправлять сообщения. —

Так мы придем к настоящему самоуправлению – силе, которую абсолютно невозможно сломать и остановить. Я верю, что вместе мы готовы довести начатое до конца!»

Член президиума Координационного совета Белоруси и глава Народного антикризисного управления Павел Латушко ещё в конце октября призвал граждан начать корректировать форму протеста и стараться избегать улицы, устраивая забастовки прямо на предприятиях, куда силовики не заходят.