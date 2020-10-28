Эрдоган в трусах, Лукашенко в проблемах, СССР под защитой. Главное к 28 октября

Французский сатирический журнал Шарли Эбдо вышел с карикатурой на Эрдогана на обложке. Юмор издания традиционно ниже пояса: президент Турции сидит в кресле в трусах с банкой прохладительного напитка в руке, а второй рукой поднимает подол женщине в исламском платье, приговаривая «У! Пророк!» В подписи говорится «Эрдоган в частной жизни очень игрив».

В Турции шутку не оценили и сразу же отреагировали, заявив, что осуждает карикатуру, которая являет собой плоды «антимусульманской программы президента Франции Макрона», передает «РИА Новости»: «Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть». Там также назвали это проявлением «интеллектуального бесплодия», «безответственности и бессмысленности», усмотрев в рисунке опасность разжигания расизма.

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в случае своего избрания усилит санкционное давление на «приспешников» Лукашенко и окажет поддержку Светлане Тихановской и белорусскому народу, который требует смены власти и освобождения политзаключенных, передает Reuters:

«Международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят свое украденное богатство».

Представитель Генпрокуратуры заявил по белорусскому телевидению, что с начала года в стране возбуждено более 500 уголовных дел против протестующих: «Каждый правонарушитель будет установлен, и его действиям будет дана соответствующая правовая оценка», — грозится он (цитата по «Интерфаксу»).

Член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко призвал протестующих скорректировать форму противодействия режиму: вместо выхода на улицы он предложил оставаться на предприятиях, куда силовики заходить не решаются: «Далее нам важно продолжать бастовать и протестовать каждый день, но уже внутри предприятий, учебных заведений и других учреждений», — сказал он, вновь повторив тезис Тихановской о том, что все репрессированные будут оправданы и получат компенсации после смены власти.

Тем временем политолог Виталий Шкляров смог покинуть Беларусь после телефонного разговора Лукашенко с главой Госдепа США Майком Помпео, пишет TUT.BY. Шкляров несколько месяцев сидел в СИЗО по обвинению в работе на Сергея Тихановского (сам он это отрицает). Утверждалось, что все они получают команды из Санкт-Петербурга — позже риторика сменилась и «кураторы» переехали в западные страны.

Лукашенко заявил, что лично отдал приказ бегать за протестующими по дворам и вытаскивать их из частных квартир.

Он также назвал сотни протестующих против его власти «пьяной обезумевшей, проколотой наркотиками, прокуренной и пропитой» толпой.

По его словам, в квартиры в спальных районах они попадали, «вскрывая» их. На самом деле участников протествов впускали местные жители, чтобы спрятать от ОМОНа.

В Омске скорая помощь около 10 часов ездила с 70-летней пациенткой с 81% поражением легких, так как ни одна больница не смогла её взять из-за нехватки мест, пишет «Медуза». В результате фельдшеры приехали к зданию регионального Минздрава, чтобы добиться от его главы Ирины Солдатовой ответа на вопрос, куда везти больную. Отмечается, что подобные случаи в городе возникают регулярно.

В Ейске наказали учительницу, которая в комментарии к сочинению 10-классника написала «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!» Фото работы широко разошлось в социальных сетях. Сестра подростка обратила внимание на то, что в тексте была масса формальных ошибок, многие из которых преподаватель даже не заметила. Отмечается, что педагогических стаж учительницы — 30 лет. Она признала свою неправоту, заявила глава управления образованием администрации Ейского района Лидия Браун, добавив, что такой комментарий был «недопустим» и сообщив, что последовало дисциплинарное взыскание.

Борьба президента Путина с «переписыванием истории» теперь может отразиться на законодательстве: глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская попросила главу государства запретить сравнения действий СССР и фашистской Германии. Она назвала это «осквернением нашей исторической памяти»: «Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — ответил Путин.