Великобритания заключила первое крупное торговое соглашение после "Брексита"

Правительства Японии и Великобритании договорились о почти полном упразднении таможенных пошлин — их снижении на 94% и 99%. Это следует из подписанного договора о свободной торговле.

Как сообщается на сайте английского правительства, соглашение подписали глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министр по международной торговле Великобритании Лиз Трасс. Теперь оно должно быть принято парламентами этих стран, и в случае ратификации вступит в силу с 1 января следующего года.

«Торговля — это мощный способ доставить то, что действительно волнует людей. По сути, эта сделка направлена ​​на создание возможностей и процветания для всех частей нашего Соединенного Королевства и стимулирование экономического роста, который нам необходим для преодоления проблем, связанных с коронавирусом», — сказала г-жа Трасс.

Это первая крупная сделка, которую Британия заключила после выхода из Евросоюза. «Сделка адаптирована к экономике обеих стран и выходит за рамки существующих соглашений с ЕС и дает большие преимущества для цифровых технологий и данных, финансовых услуг, продуктов питания и напитков и творческих отраслей», — говорится в сообщении английского кабмина.

Прирост торговли между странами оценивается в дополнительные 20 миллиардов долларов. Также Япония обязуется поддержать присоединение Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству и помочь укрепить торговые связи страны с 11 другими её членами.

Сделка была согласована 11 сентября. Отмечается, что подобные соглашения Лондон намерен к 2022 году заключить с государствами, на долю которых будет приходиться 80% объемов торговли Великобритании.