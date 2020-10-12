Зампред комитета Госдумы лишен должности за "некорректные высказывания"

Депутата Госдумы Вячеслава Лысакова лишат должности заместителя главы комитета по законодательству, сообщает ИА Regnum со ссылкой на главу фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Лысаков подтвердил это в своем телеграм-канале.

Рассмотрение вопроса о лишении статуса пройдет в президиуме фракции «Единая Россия» 12 октября. Неверов уточнил, что решение принято в связи с «неуместными и некорректными высказываниями» за авторством Лысакова.

Отмечается, что, если Лысакова лишат полномочий, то он может выражаться в любой степени дерзости, будучи депутатом, но при этом его мнение не будет ассоциироваться с позицией фракции партии или комитета.

Вячеслав Лысаков намерен идти на выборы в 2021 году, но пока неизвестно, от какой партии.