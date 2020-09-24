Координационный совет Беларуси призвал органы власти начать переговоры

Члены Координационного совета более не признают Александра Лукашенко как формального президента, так как он сам окончил свой срок, проведя инаугурацию. При этом они отмечают, что на новый срок он идти не имеет права, так как он не является избранным президентом.

«Согласно статье 83 Конституции и статье 9 Закона Республики Беларусь "О Президенте Республики Беларусь" полномочия Президента начинаются с момента вступления в должность и прекращаются с момента принесения Присяги вновь избранным Президентом. С принесением 23 сентября 2020 года Присяги Александром Лукашенко устранены все правовые основания его законного и легитимного пятого срока пребывания в должности Президента Республики Беларусь и Главнокомандующего вооруженными силами, что прямо вытекает из положений Конституции и Закона Республики Беларусь "О Президенте Республики Беларусь". Легитимность шестого срока не признаётся большинством белорусов, требующих новых прозрачных выборов», — говорится в сообщении Совета.

Также в релизе отмечают, что общественному мнению было предоставлено достаточное количество оснований, чтобы не признавать выборы состоявшимися, причем это подтверждают и в ряде международных организаций, куда входит Беларусь, и в ведущих странах мира, в том числе в США и Евросоюзе.

Совет призвал «законные органы исполнительной, законодательной и судебной власти», а также органы местного самоуправления принять меры для преодоления развернувшегося в Республике политического кризиса: «Власть и общество остро нуждаются в диалоге. Координационный совет создан именно с этой целью», — пишут они, призывая «не допустить раскола среди белорусов», приступив к взаимному диалогу.