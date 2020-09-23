В ходе спецоперации по инаугурацию Лукашенко были задержаны два человека

Несмотря на то, что Александр Лукашенко совершил формальный акт вступления в должность президента Беларуси тайком, даже в таком формате мероприятие не прошло без ОМОНа и задержаний.

Как пишут РИА Новости, недалеко от Дворца Независимости, где проходила инаугурация, были задержаны два человека. Пока не сообщается, кем были эти люди, также неизвестна и причина задержания.

Напомним, что сегодня в атмосфере полной секретности прошла инаугурация Лукашенко. О мероприятии не сообщали ни гражданам, ни журналистам. Вопреки законодательству Беларуси, федеральные телеканалы не вели трансляции инаугурации, вместо этого продолжив показывать сериалы.

Граждане страны узнали, что их уходящий президент тайно вступил в должность, несмотря на серьезные сомнения в его легитимности, из сообщения государственного агентства «БелТА». За несколько часов до этого по Минску проехал кортеж, что вызвало в СМИ подозрения о возможной инаугурации, но также не исключалось, что это была репетиция.