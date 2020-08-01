Москва: Обвинения против задержанных в Беларуси боевиков "абсолютно надуманные"

Российский консул Кирилл Плетнев встретился с 33 задержанными в Беларуси гражданами РФ. По его словам, в постановлении об избрании меры пресечения «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей».

Дипломат также заявил, что информация о связях между россиянами, которых официальный Минск называет боевиками частной военной компании «Вагнер», с белорусской оппозицией лишена всяческих оснований.

«В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с [оппозиционными политиками] Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «сотрудники частного охранного предприятия» не совершали противоправных действий, а их задержание может оказать негативное влияние на отношении союзных государств.

Напомним, что 32 гражданина РФ были задержаны белорусскими спецслужбами в санатории под Минском. Ещё одного россиянина они задержали в другом регионе. Власти Беларуси также заявляли, что на территории страны действуют ещё 170 боевиков из России, а под Псковом и под Невелем расположены их базы.