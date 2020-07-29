Захар Прилепин узнал несколько задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер"

Писатель Захар Прилепин, участвовавший ранее в боевых действиях на юго-востоке Украины, подтвердил, что в списке задержанных в Беларуси 33 российских граждан, представленном «БелТА», действительно есть несколько человек, работавших в частной военной компании «Вагнер», связанной с Евгением Пригожиным, которого также называют «поваром» Владимира Путина.

«Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — приводит его слова URA.RU.

Однако в том, что наемники намеревались «дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании» в Беларуси, Прилепин сомневается. Он уверен, что из Минска они должны были отправиться в другие страны.

Видеозапись задержания россиян опубликовал Телеканал «Беларусь 1». Съемка проходила в отеле, были продемонстрированы изъятые доллары, паспорта, шевроны, банковские карты и изображения с описанием устройства военного оборудования.

Российское посольство в Беларуси запросило данные о задержании граждан РФ. Об этом говорится в Twitter дипмиссии.