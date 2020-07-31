Фото: depositphotos

В помощь военным и слабовидящим: Мировая практика онлайн-голосований
Global Look Press

"Все серьезно": Губерниев, обнимавшийся с Лукашенко, дважды сдал тест на ковид
Фото в статье: Global Look Press

Навка заработала за год в 10 раз больше, чем Авербух и Плющенко
Фото: архив редакции

Иосиф Пригожин назвал визит Шнурова в Хабаровск началом президентской кампании
В центре внимания
Фото: сайт Госдумы, Global Look Press
Володин шуткой подвел Роднину и Фетисова под проверку на иностранное гражданство
Работа на удаленке: как заставить работодателя оплатить электричество и интернет
"Нам кричали: "Браво, полиция!" Неизвестная история Олимпиады в СССР глазами КГБ

Новости дня

31 июля, пятница

[14:52]В России более миллиона россиян живут без доступа к интернету и сотовой связи
[14:27]"Противно, господа": Арестованный политолог Крашенинников заявил о взломе соцсетей
[13:52]Кремль надеется, что задержанных в Беларуси "сотрудников ЧОПа" из РФ отпустят
[13:24]В Ульяновске следователи задают обманутым дольщикам вопросы об их детях
[13:20]Суд продлил арест счетов по делу ФБК, но разблокировал пенсии и соцвыплаты
[12:45]Отправлять дивиденды за рубеж с нулевым налогом можно будет до 2024 года
[12:19]В ОП РФ требуют снимать на видео алкотестирование водителей
[11:50]Илья Азар запустил сайт для сбора средств на штрафы за одиночные пикеты
[11:29]Путин поручил выдавать вместе с первым паспортом экземпляр Конституции
[11:17]На Юлию Галямину возбудили уголовное дело по "дадинской" статье
[10:31]"Выглядит это как минимум странно": В Москве появится магазин "Черной сотни"
[10:11]В Китае запретили снимать контент о чудотворных исцелениях
[09:42]Из-за роста цен и падения доходов число подписок на печатную прессу упало на 10%
[09:06]В Москве магазины оштрафовали на 300 млн за отсутствие масок и перчаток
[08:37]Рекордный митинг в Минске, выборы в США и уход Егоровой. Главное к утру 31 июля

30 июля, четверг

[21:58]Хабаровским тележурналистам запретили под угрозой увольнения освещать митинги
[20:52]Сбербанк после теста на полиграфе не стал увольнять обвиненного в харассменте
[20:10]Фигурантам дела Голунова продлили арест до 7 сентября
[19:34]Трижды проголосовавшую в Израиле на плебисците россиянку будут судить по УК
[19:07]Отряду "Лиза Алерт" не хватает волонтеров из-за роста числа пропавших в лесу
[18:08]Тихановская отказалась от теледебатов и призвала Лукашенко встретиться в парке
[18:00]На зависимости будут проверять лишь тех водителей, кто ранее водил авто пьяным
[17:49]Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в столице достигла минимума
[17:20]Домашний арест Михаилу Ефремову продлили почти на полгода
[17:01]Самариддина Раджабова обязали выплатить 300 тысяч за пикет в защиту Ильи Азара
[16:18]ЦИК не станет искать данные о гражданстве депутатов по запросу Володина
[15:34]СК не стал настаивать на аресте пенсионных счетов отца Жданова и мамы Навального
[14:45]Путин признал "замалчивание" экологической проблемы в Иркутской области
[14:20]Студенту из США, который будучи пьяным напал в Москве на полицейских, дали 9 лет
[14:04]В Петербурге завели дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела рэпера
[14:00]Верховный суд уменьшил сроки фигурантам "ростовского дела" до 4 лет колонии
[13:54]В Сети состоялась премьера интерактивного сериала о волонтерах "Лиза Алерт"
[13:28]Опрос ЦИК о трехдневном голосовании завершен – проиграло абсолютное большинство
[13:03]Telegram пожаловался в ЕК на нарушение корпорацией Apple антимонопольных правил
[12:55]Суд Лондона в третий раз перенес заседание по делу об экстрадиции Тинькова на сентябрь
[12:45]Минздраву поручат определять виды работ, требующих освидетельствования психиатра
[12:40]КП удалила заметку о пожелании губернатором Дагестана "здоровья" умершему врачу
[12:18]Российские ученые: вторая волна коронавируса ожидается в начале учебного года
[11:26]ФСБ задержала военного, подозреваемого в госизмене. Ему грозит от 12 до 20 лет колони
[11:20]В Хабаровском крае предложили не допускать "варягов" до губернаторского поста

Фото: Global Look Press
Самые грибные места Москвы и Подмосковья в 2020 году назвал миколог
Фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Кокосовые сырки и творожные трубочки: молочные рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Фото: Global Look Press
В Москве появились мошенники-газовщики. Что делать, чтобы не попасться на удочку?
На стыке технологий и креатива: видео-тренды Рунета
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах
Фото в статье: пресс-служба СТС
Томатный суп с моцареллой и "Том Ям" по-русски: два летних супа от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Конкурс по копанию могил в Омске и запеченный таракан в Брянске: топ тем из Сети

Кремль надеется, что задержанных в Беларуси "сотрудников ЧОПа" из РФ отпустят

Политика
13:52, 31 июля 2020

Кремль надеется, что задержанных в Беларуси "сотрудников ЧОПа" из РФ отпустят
Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press
Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержанные в Беларуси граждане РФ не совершали противоправных действий.

«Надеемся и убеждены, что белорусские коллеги разберутся и отпустят наших граждан», — заявил он, отметив, что люди, которых белорусская сторона сочла боевиками частной военной компании «Вагнер» являются сотрудниками частного охранного предприятия. Название компании представитель Кремля не уточнил.

«Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам. Что касается информации об обстоятельствах пребывания граждан, то можем с высокой долей уверенности сказать, что они приехали проездом. Они должны были улетать в другую страну транзитом. Их пребывание никак не связано ни с Белоруссией, ни с белорусскими делами», — передает РБК слова Пескова.

Он также добавил, что российская сторона не собирается вмешиваться в белорусские выборы, хотя отметил, что «безосновательное» задержание 33 россиян «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

Задержанные граждане РФ подозреваются правоохранительными службами Беларуси в подготовке массовых беспорядков и в дестабилизации ситуации в стране. При этом власти Республики сообщали, что в стране остается ещё около 170 боевиков «Вагнера», а под Псковом и под Невелем в России расположены базы для отправки бойцов в Беларусь.

Теги: #Песков #Белоруссия

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

"Противно, господа": Арестованный политолог Крашенинников заявил о взломе соцсетей
Фото: сайт Госдумы, Global Look Press

Политика

Володин шуткой подвел Роднину и Фетисова под проверку на иностранное гражданство
Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press

Политика

Кремль надеется, что задержанных в Беларуси "сотрудников ЧОПа" из РФ отпустят
Политика
Политолог Александр Колпакиди: власть будет мстить Фургалу и хабаровчанам
"Бойцов ЧВК используют как биоматериал": что ждет задержанных в Минске граждан РФ
Валерий Соловей: Владимир Путин выбрал себе преемника 
"Стратегия конфронтации со всеми": политологи рассказали о "хитром плане" Александра Лукашенко
Общество
"Невиновен!": 3 аргумента защитников Ефремова в оправдание актера
Этника отношений: Кто защитит мигранток от нападок агрессивных соотечественников
Иосиф Пригожин: Над хабаровчанами просто издеваются! Власть должна объясниться
Сергей Удальцов об аресте и голодовке: "10 суток – не 10 лет"
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Нужно понимать, что один, пусть даже высокопоставленный зритель не может решать, что понравится остальным, а что нет. Сложно представить, чтобы министр культуры США собирал у себя в кабинете воротил Голливуда и указывал им, когда американцев надлежит радовать, а когда пугать. Минкульта там вообще нет, а делами этой сферы занимается МВД. Только не рассказывайте об этом Колокольцеву

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

На минувшей неделе парламент завершил очередную сессию. Подведем итоги. Год начался неспокойно. Как шутил политический телеграм, Путин выполнил часть требований оппозиции и отправил в отставку кабмин вместе с Медведевым. Госдума благополучно утвердила кандидатуру нового премьера Мишустина, от которого уже перестали ждать экономического чуда

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

На днях Владимир Путин подписал указ, где обозначил новые национальные цели России до 2030-го. Он заменит предыдущий стратегический документ – майский указ президента 2018-го. А, если помните, до этого были указы 2012-го... Надо сказать, амбиции все время снижались

Культура и ТВ
В "Серебряном бору" Мария Шукшина снималась в маминых нарядах из "Березки"
В "СенеФеде" молоко заменили клеем: когда сериал вернется на ТВ?
"Хочется праздника": ставшая бабушкой Яна Поплавская назначила новую дату свадьбы
"У Кондулайнен отнялась речь после инсульта": подруга рассказала о болезни актрисы
Шоу-бизнес
Развод Галкина и Пугачевой возмутил шансонье
"Во время смерти я был жив!" Глызин впервые прокомментировал свои "похороны"
"Славянский базар-2020": Киркоров выпрашивал звание, а Шура матерился
Бузова расстается с Давой: пиар или правда? Расследуют звездный эксперт и сваха

Здоровье
В Израиле официально самая низкая смертность от COVID-19 в мире
Каждый второй пациент с COVID-19 на ИВЛ умирает
Ученые: для ускорения диагностики болезни Альцгеймера нужен искусственный интеллект
Статины снижают риск развития старческого слабоумия
Туризм
Эх, полетим: когда Россия вернется к привычной жизни с открытыми границами?
Эксперт посоветовал, как купить дешевые билеты в Турцию на пике спроса
Цены на отдых в Турции взлетят на 30% после открытия границ РФ
Кому вернут 15 000 рублей за отдых в России: условия, список регионов и суммы
Авто
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Недвижимость
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Свежий номер
Роман Путин // фото: Facebook
Из будки в офис ЕР: партия племянника Путина переехала после статьи "Собеседника"
Фото: Global Look Press
Собчак сравнила Фургала с Ходорковским: Его закрыли не за убийства
Фото: Global Look Press
"Я шагаю по Москве": очень сложный тест на знание истории столицы
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Алексей Навальный: Путин уже больше, чем государь император. Он сакральный символ
Фото предоставлено продюсерской компанией "Алроз"
Монологи о шансоне. Часть 2: Сергей Трофимов

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Global Look Press
Геннадий Гудков:
Дальние родственники Путина делают себе капиталы на фамилии
Global Look Press
Макаревич о возвращении на сцену после самоизоляции:
"Выбирать не из чего"
Фото в статье: Instagram
Дочь Евгения Осина впервые о замужестве:
Жаль, что папы не было на моей свадьбе!
Дмитрий Губерниев // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Дмитрий Губерниев:
Главное, чтобы не было равнодушных
Анастасия Волочкова // фото: Global Look Press, Instagram
Анастасия Волочкова:
В прошлой жизни я погибала на войне, защищая мужчину
Фото: Global Look Press
Александр Панайотов: Началова умерла из-за сглаза!
Global Look Press
"Вас пичкают ядом": "обрусевший инопланетянин" объяснил катаклизмы 2020 года
Фото в статье: Instagram
Сердце шалит: Ирина Салтыкова оказалась под капельницей
Фото: личный архив Евгения Благонравова
Кровь ручьем: в Москве жестоко избит сын вдовы Евстигнеева Ирины Цывиной – фото
Фото: Instagram
"Отличный день, чтобы убивать": расчлененный рэпер Картрайт предсказал свою смерть
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
"Уничтожать овес бы не стали": На воронежском поле появились "следы НЛО"
Фото: Depositphotos
Рецепт: Лисички-сестрички
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
Фото в статье: РИА Новости
Рынок электроэнергии распробовал "цифру"
^