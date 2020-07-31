Кремль надеется, что задержанных в Беларуси "сотрудников ЧОПа" из РФ отпустят

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержанные в Беларуси граждане РФ не совершали противоправных действий.

«Надеемся и убеждены, что белорусские коллеги разберутся и отпустят наших граждан», — заявил он, отметив, что люди, которых белорусская сторона сочла боевиками частной военной компании «Вагнер» являются сотрудниками частного охранного предприятия. Название компании представитель Кремля не уточнил.

«Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам. Что касается информации об обстоятельствах пребывания граждан, то можем с высокой долей уверенности сказать, что они приехали проездом. Они должны были улетать в другую страну транзитом. Их пребывание никак не связано ни с Белоруссией, ни с белорусскими делами», — передает РБК слова Пескова.

Он также добавил, что российская сторона не собирается вмешиваться в белорусские выборы, хотя отметил, что «безосновательное» задержание 33 россиян «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

Задержанные граждане РФ подозреваются правоохранительными службами Беларуси в подготовке массовых беспорядков и в дестабилизации ситуации в стране. При этом власти Республики сообщали, что в стране остается ещё около 170 боевиков «Вагнера», а под Псковом и под Невелем в России расположены базы для отправки бойцов в Беларусь.