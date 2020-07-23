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Трое неизвестных избили журналиста, освещающего митинги в Хабаровске

Политика
16:17, 23 июля 2020

Трое неизвестных избили журналиста, освещающего митинги в Хабаровске
Дмитрий Низовцев // Фото: Штаб Навального в Хабаровске
Дмитрий Низовцев // Фото: Штаб Навального в Хабаровске

На корреспондента YouTube канала «Штаб» (входит в структуру медиа Алексея Навального) Дмитрия Низовцева напали трое неизвестных. По его словам, избиение произошло возле подъезда его дома. Он чувствует себя нормально, но жалуется на боли в лице.

«На меня напали трое. Возле подъезда. Избили. В том числе и ногами. В целом, я ок. Только коленки разодрал, пока пытался увернуться. Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему», — пишет журналист в своем Twitter. Он также в шутку предупредил обидчиков, что повторять подобное не стоит, показав молоток, которые ему дали после нападения знакомые.

«Диму Низовцева, чьи репортажи из Хабаровска смотрели сотни тысяч и миллионы зрителей, избили. Подкараулили у подъезда (Низовцев сам из Хабаровска) три какие-то сволочи», — пишет Навальный.

По мнению пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, это является реакцией властей на публикацию сегодняшнего расследования Фонда борьбы с коррупцией про полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В ходе сегодняшнего митинга в Хабаровске жители города жаловались, что федеральные телеканалы не освещают протесты. Они поясняли, что всю информацию о происходящем можно получить только через интернет. При этом трансляции Низовцева являются одними из самых популярных на YouTube.

Теги: #Навальный #Хабаровск

Рубрика: Политика

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