Трое неизвестных избили журналиста, освещающего митинги в Хабаровске

На корреспондента YouTube канала «Штаб» (входит в структуру медиа Алексея Навального) Дмитрия Низовцева напали трое неизвестных. По его словам, избиение произошло возле подъезда его дома. Он чувствует себя нормально, но жалуется на боли в лице.

«На меня напали трое. Возле подъезда. Избили. В том числе и ногами. В целом, я ок. Только коленки разодрал, пока пытался увернуться. Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему», — пишет журналист в своем Twitter. Он также в шутку предупредил обидчиков, что повторять подобное не стоит, показав молоток, которые ему дали после нападения знакомые.

Извиняемся, полное видео pic.twitter.com/GT26CkZKjj — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 23, 2020

«Диму Низовцева, чьи репортажи из Хабаровска смотрели сотни тысяч и миллионы зрителей, избили. Подкараулили у подъезда (Низовцев сам из Хабаровска) три какие-то сволочи», — пишет Навальный.

По мнению пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, это является реакцией властей на публикацию сегодняшнего расследования Фонда борьбы с коррупцией про полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В ходе сегодняшнего митинга в Хабаровске жители города жаловались, что федеральные телеканалы не освещают протесты. Они поясняли, что всю информацию о происходящем можно получить только через интернет. При этом трансляции Низовцева являются одними из самых популярных на YouTube.