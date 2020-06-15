МИД предписал двум чешским послам покинуть Россию в течение двух дней

Москва высылает двух сотрудников посольства Чехии в РФ в ответ на объявление российских послов персонами нон-грата.

На сайте российского внешнеполитического ведомства указывается, что 15 июня в МИД был вызван посол Чехии в России Витезслав Пивонька, которому сообщили «об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги».

«Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон-грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня», – говорится в сообщении МИД.

Поясняется, что мера является ответом на «провокационную акцию» Чехии, которая 5 июня объявила персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства на основании «абсурдных и бездоказательных обвинений». Отмечается, что линия «на обострение отношений с Россией», намеченная чешскими властями, возведена в ранг государственной политики этой страны. «Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией», – подчеркивается в релизе.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились в связи с конфликтом вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который был демонтирован в начале апреля. Вскоре после этого чешское издание Respekt написало, что Россия решила отомстить инициаторам сноса монумента, направив в Прагу шпиона с дипломатическим паспортом и ядом в чемодане для совершения покушения на муниципальных чиновников. Посольство России назвало статью провокацией.