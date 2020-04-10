Дочь маршала Конева о сносе памятника: Чехия поступила аморально

Наталья Конева, дочь маршала, героя СССР Ивана Конева, памятник которому в Праге демонтировали перед 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, прокомментировала Sobesednik.ru снос монумента и спорную ситуацию с передачей его в Россию.

– Я давно уже знала, что они намереваются это сделать (снести памятник. – Авт.), – рассказала Наталья Ивановна. – Я это уже один раз пережила, когда был демонтирован памятник отцу в Кракове. Тогда монумент спасла малая родина отца, памятник был установлен в Кировской области. Это было в 80-х годах. Сейчас я снова вхожу в эту воду и переживаю эмоционально.

Наталья Конева / фото: Vkontakte

Понятно, что решение снести памятник в Чехии имело политические корни, – продолжает Конева. – У многих освобождение Европы вызывает нежелание признавать роль Красной Армии и желание стереть эту память. Время было выбрано «удачное»: никто сейчас не может протестовать. По муниципальному закону пражские власти имели право принять решение о сносе памятника, что и было сделано коллегиально, они не нарушали закон. Но разрушить монумент перед 75-летием Победы, перечеркивать подвиг наших солдат, а в Чехословакии погибло 600 тысяч человек, – это нарушение общечеловеческих ценностей.

Наталья Ивановна надеется, что памятник маршалу Коневу все же удастся вернуть России путем переговоров. Напомним, что чешская сторона заявила: она бессильна в этом вопросе, так как памятник является собственностью района Прага-6, власти которого приняли решение о его демонтаже и передаче частному владельцу в музей.