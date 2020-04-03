Москва обещает Чехии "соотвествующую реакцию" в связи с демонтажом памятника Коневу

В Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, его планируют установить в музее, которого еще нет.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек в своем Twitter резко осудил действия властей района Прага-6, на территории которого располагался памятник Коневу и собственностью которого он является, передает ТАСС. По мнению Овчачека, решение было принято оппозиционно настроенными муниципальными властями.

Также возмущение происходящим высказало посольство РФ в Чехии. «Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 Ондржея Коларжа», – отмечается в комментарии диппредставительства. Сообщается, что российская сторона выразила решительный протест МИД Чехии, поскольку «своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений». Подчеркивается, что инцидент «не останется без соответствующей реакции российской стороны».

Памятник был установлен в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1495-го. Иван Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

В августе 2019-го неизвестные расписали монумент краской, после чего власти подняли вопрос о возможности его переноса. В сентябре администрация округа приняла решение демонтировать статую и установить на ее месте другой памятник освободителям Праги. Против этого выступили российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.

По словам представителей властей района Прага-6, в будущем скульптуру планируется разместить в «Музее 20 века», однако что это будет за учреждение и когда именно оно откроется, пока остается неизвестным.

Как рассказала «Звезде» дочь маршала, Наталия Конева, районные власти решили воспользоваться ситуацией, связанной с карантинными мерами в городе, и избавиться от памятника, не привлекая к этому большого внимания.

Российское военно-историческое общество (РВИО) намерено обратиться в СКР с просьбой дать правовую оценку сносу памятника, пишет «РИА Новости» со ссылкой на председателя организации, помощника президента Владимира Мединского.