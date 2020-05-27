Глава Горизбиркома Петербурга заявил о готовности провести выборы дистанционно

Санкт-Петербург может стать вторым из четырех регионов, где голосование за принятие поправок в Конституцию пройдет в дистанционном формате — председатель горизбиркома Северной столицы Виктор Миненко заявил, что город готов к этому.

«Естественно, обратиться в ЦИК России с предложением о применении дистанционного электронного голосования в Санкт-Петербурге мы сможем только после того, как убедимся, что разработанная система соответствует всем требованиям закона, достаточно защищена и удобна в использовании для избирателей», — приводит «Интерфакс» слова Миненко.

Чиновник также отметил, что город оснащен всем необходимым оборудованием и там есть нужная инфраструктура для проведения онлайн-голосования. По его мнению, население Петербурга «высокообразованное и технически грамотное», что также позволяет провести эксперимент именно там.

Напомним, ранее Sobesednik.ru передавал слова главы Центризбирукома Эллы Памфиоловой, которая сообщила, что в рамках всенародного волеизъявления о поправках в Конституцию будет проведен эксперимент с проведением голосования по Сети. Оно пройдет в трех-четырех регионах, которые согласятся на это и будут располагать необходимыми возможностями. Одним из городов станет Москва.