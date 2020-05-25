Памфилова заявила, что некоторые регионы проголосуют за поправки дистанционно

Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что внедрение технологий дистанционного голосования во всенародное волеизъявление по принятию поправок в Конституцию представляется ведомству более простой задачей, чем на обычных выборах.

«В данном случае задачу облегчает отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов. Это несколько снижает "порог входа" для применения новых технологий и позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования», — приводит её слова «Российская газета».

При этом она пояснила, что по Сети плебисцит проведут в трех-четырех регионах, которые согласятся опробовать технологию на себе и докажут ЦИК, что способны провести волеизъявление в таком формате.

В ходе единого дня голосования этой осенью дистанционно выборы проведут лишь один-два региона: «И определение условий применения электронного голосования, и установление ключевых параметров пилотных проектов, и оценка их результатов должны происходить с вовлечением основных политических сил, участвующих в соответствующих кампаниях», — поясняет Памфилова, отмечая, что в дальнейшем планируется расширять применение системы дистанционного голосования как географически, так и на выборы более высокого уровня.