Собянин продлил карантин, а судья по делу "Нового величия" – арест до 17 августа

Карантин карантином, а 7 мая Люблинский суд Москвы не стал откладывать заседание по делу «Нового величия» и даже доставил в зал нескольких фигурантов.

Как сообщили адвокаты, все фигуранты – и присутствовавшие в зале и участвовавшие в заседании по видеосвязи – сидели без каких-либо средств защиты. Судья Маслов, которого несколько раз подряд именно перед заседанием по «Новому величию» сражал приступ неизвестной болезни, вел заседание в маске. Подсудимые, обвиняемые в создании экстремистского сообщества, которое якобы планировало свергнуть конституционный строй, жаловались на плохую связь.

– Без слушателей судья Маслов здоров, – поделился папа фигурантки дела Ани Павликовой Дмитрий Павликов.

Заседание началось с опозданием более чем на час: ждали доставки из СИЗО Руслана Костыленкова. Как только молодого человека привезли, процесс пошел. Адвокаты попросили отложить прения, ссылаясь на то, что проведение их без слушателей нарушает принцип открытого и гласного судебного заседания. А прокурор Иванов – возобновить судебное следствие и приобщить отказ в возбуждении уголовного дела в отношении пыток Руслана Костыленкова. Адвокат Светлана Сидоркина на это возразила, и защита ее поддержала. Суд оказался на стороне прокурора.

Адвокаты подали ходатайства о смене меры пресечения всем фигурантам дела. Обвиняемые, когда им дали слово, тоже попросили отпустить их домой. Адвокат Дмитрия Полетаева Александр Борков поинтересовался наличием медпомощи в СИЗО-3, где содержатся фигуранты дела. По словам Петра Карамзина, медицинские маски им выдавали только один раз, а в самом СИЗО есть угроза здоровью из-за коронавируса. Выслушав эти доводы, обвинение попросило продлить всем меру пресечения до 17 августа.

Примерно через полчаса судья Маслов, вернувшись из совещательной комнаты, полностью удовлетворил просьбу прокурора.

Итого: в СИЗО без средств защиты по-прежнему остаются Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин. А Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом (ребята были арестованы в марте 2018 года).

Ожидалось, что после этого начнутся прения и последует запрос сроков для молодых людей. Однако же судья Маслов тут удивил – отказал прокурору в переходе к прениям, так как «это нарушит принцип гласности». И перенес очередное заседание на 19 мая.

Пока шло это заседание, мэр Москвы Сергей Собянин продлил «режим самоизоляции» до 31 мая. Из чего можно предположить, что 19 мая заседание либо не состоится, либо судье Маслову придется вновь надеть маску и нарушить принцип гласности. Но не исключен также очередной приступ загадочного судейского недуга.