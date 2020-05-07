Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина опубликованы решения по продлению карантинных мер до 31 мая. При этом градоначальник рассказал о шагах по постепенному их снятию с 12 мая.

Так, со следующего вторника в столице начнут работать производства и строительная отрасль со строгим соблюдением эпидемиологических рекомендаций. Как уже сообщалось ранее, с того же числа в Москве вступит в силу перчаточно-масочный режим. Все, кто может продолжать работать из дома, должны оставаться дома.

«Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом пока еще достаточно велико. Однако по большей части это связано с увеличением объемов тестирования, а не с реальным ростом темпов распространения инфекции», – пишет пресс-служба Собянина. Отмечается, что число тяжелых случаев течения COVID не увеличивается.

Спортивные учреждения, рестораны, театры и другие заведения закрытого типа до 31 мая работать не будут.

Для 1-8 классов посещение дистанционных занятий станет свободным и только для повторения пройденного материала. Не будет домашних заданий и оценок. Итоговые оценки выставят до 15 мая.