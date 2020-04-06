Каждый житель Сингапура получит от государства по $1,1 тысячи

Власти Сингапура выплатят по $1,1 тысячи долларов каждому гражданину страны в качестве мер поддержки населения в связи с эпидемией коронавируса, передает ТАСС.

По словам министра финансов Хэн Сви Кита, такую сумму граждане получат в общей сумме в рамках трех пакетов денежной поддержки. Последний из них носит название «Бюджет солидарности».

В Сингапуре также, как и в России введен режим самоизоляции, который там носит рекомендательный характер. Выходить из дома жителей просят только в случае крайней необходимости, также закрыты почти все компании кроме жизненно необходимых: продуктовые магазины, аптеки и прочее.

Похожие меры поддержки населения были предприняты во множестве стран мира, однако в России они пока не рассматриваются.

Ранее Sobesednik.ru писал, что с виообращением к президенту РФ Владимиру Путину обратилась депутат заксобрания Алтая от КПРФ Мария Демина. Она призвала его выплатить всем гражданам страны по 50 тысяч рублей, а также по 10 тысяч на каждого ребенка.