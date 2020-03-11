Финансовый кризис и пикеты против обнуления. Главное к утру 11 марта. Кратко

Рейтинговое агентство АКАР заявили о наличии косвенных признаков приближения финансового кризиса в России. К такому выводу они пришли на основании состояния индекса финансового стресса ACRA FSI. В качестве причин прогнозируемого кризиса называются распространение коронавируса и падение цен на нефть.

Sobesednik.ru по данным агенства АКАР

В Москве и Санкт-Петербурге состоялась серия одиночных пикетов против обнуления сроков Владимира Путина. По данным «Белого счетчика», возле памятника Владимиру на Боровицкой площади столицы собралось порядка 130 человек, из которых 70 пришли пикетировать.

У памятника Владимиру на Боровицкой площади в Москве проходят одиночные пикеты против обнуления сроков президентских полномочий.

На 20:20 на площади перед памятником находились 120 человек, из них 70 — в очереди для проведения одиночного пикета.#Белыйсчётчик pic.twitter.com/MOgy1ZvOzw — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) March 10, 2020

Либертарианская партия также провела акцию протеста около здания Госдумы. В Петербурге, по информации «Фонтанки», пикеты проходили недалеко от станции метро «Гостиный двор», на Малой Садовой улице и на Невском проспекте.

По данным РБК, поправка о досрочных выборах в Госдуму была отклонена президентом из-за позиции КПРФ. Источники издания утверждают, что предложение было согласовано заранее в администрации президента, но Владимир Путин отказался от поправки так как настаивал на консолидированном голосовании в парламенте.

Отец задушенной мужем жительницы Чебоксар обратился в ЕСПЧ. Его дочь, находившаяся в процессе развода, перед смертью неоднократно жаловалась в полицию на угрозы убийства и попытки удушений супругом, но там уголовное дело возбуждать отказались, рассказывает «КоммерсантЪ». Теперь ЕСПЧ предстоит вынести решение по иску о праве на жизнь, о запрещении пыток, о праве на эффективное средство правовой защиты и о запрете дискриминации. Истец уверяет в «общем паттерне безразличия и бездействия» со стороны властей, которые игнорируют жалобы о домашнем насилии.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести «налоговые каникулы» для граждан до конца 2020 года. От налога на заработную плату американцев могут освободить из-за распространения коронавируса, передает ТАСС. Поддержка также может быть оказана «людям с неоплачиваемым отпуском по болезни», а также малому и среднему бизнесу.