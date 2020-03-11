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Финансовый кризис и пикеты против обнуления. Главное к утру 11 марта. Кратко

Политика
09:13, 11 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Рейтинговое агентство АКАР заявили о наличии косвенных признаков приближения финансового кризиса в России. К такому выводу они пришли на основании состояния индекса финансового стресса ACRA FSI. В качестве причин прогнозируемого кризиса называются распространение коронавируса и падение цен на нефть.

Sobesednik.ru по данным агенства АКАР

В Москве и Санкт-Петербурге состоялась серия одиночных пикетов против обнуления сроков Владимира Путина. По данным «Белого счетчика», возле памятника Владимиру на Боровицкой площади столицы собралось порядка 130 человек, из которых 70 пришли пикетировать. 

Либертарианская партия также провела акцию протеста около здания Госдумы. В Петербурге, по информации «Фонтанки», пикеты проходили недалеко от станции метро «Гостиный двор», на Малой Садовой улице и на Невском проспекте.

По данным РБК, поправка о досрочных выборах в Госдуму была отклонена президентом из-за позиции КПРФ. Источники издания утверждают, что предложение было согласовано заранее в администрации президента, но Владимир Путин отказался от поправки так как настаивал на консолидированном голосовании в парламенте. 

Отец задушенной мужем жительницы Чебоксар обратился в ЕСПЧ. Его дочь, находившаяся в процессе развода, перед смертью неоднократно жаловалась в полицию на угрозы убийства и попытки удушений супругом, но там уголовное дело возбуждать отказались, рассказывает «КоммерсантЪ». Теперь ЕСПЧ предстоит вынести решение по иску о праве на жизнь, о запрещении пыток, о праве на эффективное средство правовой защиты и о запрете дискриминации. Истец уверяет в «общем паттерне безразличия и бездействия» со стороны властей, которые игнорируют жалобы о домашнем насилии.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести «налоговые каникулы» для граждан до конца 2020 года. От налога на заработную плату американцев могут освободить из-за распространения коронавируса, передает ТАСС. Поддержка также может быть оказана «людям с неоплачиваемым отпуском по болезни», а также малому и среднему бизнесу.

 

Теги: #Путин #Госдума #Нефть #Рубль #Трамп #Насилие в семьях #Правки в Конституцию

Рубрика: Политика

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