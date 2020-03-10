Последствия "черного понедельника": 80 рублей за доллар, рост цен и нищета

Экономист, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев спрогнозировал последствия обвала рубля, вызванного срывом нефтяной сделки в рамках ОПЕК.

– То падение рубля, которое мы сейчас видим — это еще не дно! Сегодня мы «отскакиваем» после обвала — рубль колеблется в диапазоне 71-72. Так бывает всегда после мощного падения. Но рано радоваться. Это, увы, еще не финиш. После такого обвала быстрой остановки просто не может быть. Так раскачать рынок — это очень плохо. Слишком быстро мы прошли все уровни.

– Причина обвала — только в разрыве с ОПЕК?

– Курс рубля все равно перешагнул бы отметку 70, но не рывком, а более плавно. Причин много: коронавирус, падение нефти, начало рецессии в мировой экономике — рубль все равно слабел бы. Но когда резко обрушивается рынок, происходит шок, и это по дальнейшим последствиям очень плохо. Так нельзя, нужно давать экономике адаптироваться.

– Почему это не учли?

– Это недальновидность и непрофессионализм — по-другому не могу объяснить. Не рассчитали последствия, и были пробиты важные уровни, усиление волатильности, паники, волнений.

– Какой курс рубля мы увидим, по-вашему, в ближайшее время?

– Тенденция к ослаблению рубля сохранится. Меры на уровне государства, конечно, принимаются — снижение ставок, продажа валюты Минфином, задействование средств Фонда национального благосостояния. Но даже всего этого будет недостаточно, что бы ни говорили власти. Полностью купировать последствия такого шока не удастся. Обвалов типа 100 рублей за доллар в ближайшем будущем, тем не менее, не будет. Сейчас скорее всего дойдем до 70, а потом, вероятно, направимся к верхней границе — то есть к 80 рублям за доллар.

– Как это отразится на простых людях, которые не занимаются валютными спекуляциями?

– Самым прямым образом. Все по законам жанра: падение рубля, рост цен, обнищание людей. С некоторым лагом начнут расти цены. Ни о какой инфляции в 3-4 процента по итогам года уже и мечтать не приходится. Неплохой вариант, если годовая инфляция составит не больше 10%.