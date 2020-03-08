Поздравление Путина и пересмотр 228 статьи. Главное к утру 8 марта. Кратко

В России могут пересмотреть 228 статью УК РФ в части распространения наркотиков. С таким предложением выступили в правительстве. В документе обращается внимание на неэффективность использования пунктов 1 и 4 этой статьи. Кабмин отмечает, что из 25 720 уголовных дел, которые были возбуждены в 2019 году правоохранительными органами против «неустановленных сбытчиков», в суд было передано лишь 23 дела. Три из них привели к оправдательному заключению. В распространении наркотиков предлагается обвинять лишь при наличии «данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».

Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин России с 8 марта. Среди множества комплементарных тезисов особое внимание глава государства уделил важности материнства.

Немецкое общество защиты окружающей среды усомнилось в безопасности строительства «Северного потока-2», передает WirtschaftsWoche. «Есть существенные доказательства того, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России на самом деле выше, чем предполагалось ранее, или чем было указано исполнителями проекта», — отмечается в заключении Берлинского технического университета, на которое ссылаются активисты. Напомним, ранее Германия поддерживала строительство, однако оно было приостановлено на одной из последних стадий после угроз США по введению санкций против компании-оператора.

Трое россиян, обвиняемых по делу о крушении Boeing MH-17, сбитого в 2014 году под Донецком, не поедут на суд Гаагу. Об этом РИА Новостям заявила адвокат одного из них. Туда отправятся лишь юристы. Рассмотрение дела начнется уже 9 марта. Напомним, что среди обвиняемых также есть украинец Леонид Харченко. При катастрофе погибли 298 пассажиров самолета.