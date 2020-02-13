Нидерланды не согласились позволить судить фигурантов дела MH17 в России

Нидерланды отказали Москве в том, чтобы суд над подозреваемыми в причастности к крушению «Боинга» в Донбассе прошел в РФ.

Об этом говорится в письме министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса, направленном в парламент страны, передает Reuters.

По словам Грапперхауса, Москва посылала соответствующий запрос в октябре 2019 года. Чиновник заявил, что нидерландская сторона не рассматривает такой вариант.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Жертвами катасторфы стали 298 человек. Большинство погибших были гражданами Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Обломки лайнера нашли на территории ДНР.

Международная совместная следственная группа (JIT) в мае 2018 года заявила, что воздушное судно сбил зенитно-ракетный комплекс «Бук», принадлежавший российским военным. Москва отрицает свою причастность к трагедии.

В июне прошлого года JIT назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к инциденту. Ими оказались начальник разведывательного батальона «Крот» второго департамента ГРУ ДНР Леонид Харченко, экс-подполковник Вооруженных сил России Олег Пулатов, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и глава ГРУ ДНР Сергей Дубинский. Судебный процесс должен начаться 9 марта.