Новых людей в Госдуму и Совфед отберут по конкурсу

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пояснил, что проект «Лидеры России/Политика» будет предназначен для «отбора лучших» кандидатов в органы законодательной власти: Совет Федерации, Госдуму и муниципальные структуры. После этого они сами решат, хотят баллотироваться или нет. Ранее «Лидеры России» занимались отбором лишь в исполнительную власть.

«Это могут быть люди, которые хотят идти на выборы в Госдуму, которые в рамках своего развития хотят быть членами Совета Федерации, работать в муниципальных органах власти», — приводит его слова РБК.

Конкурс будет оценивать социально-значимые достижения людей, желающих принять в нем участие, а также их цели и мотивы. Примут во внимание и навыки участников. Обязательным станет требование об отсутствии судимостей и возрастное ограничение: от 21 до 55 лет.

Победителями станут 70-80 человек, которые получат возможность пройти обучение, организованное Мастерской управления «Сенеж» и Высшей школой госуправления РАНХиГС. Наставниками успешных конкурсантов станут сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Артамонов, вице-спикеры Петр Толстой, Ирина Яровая и Алексей Гордеев, по одному депутату от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России»: Михаил Дегтярев, Олег Смолин и Валерий Гартунг соответственно. Всего их будет 12, оставшиеся наставники будут представителями «Единой России».