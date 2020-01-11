Киев ждет от Тегерана официальных извинений за катастрофу с украинским самолетом

Иран признал, что причиной трагедии с украинским Boeing стала «человеческая ошибка», совершенная из-за «авантюризма» США.

Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, передает агентство ISNA.

«Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан», – отмечается в сообщении.

По данным генштаба, воздушное судно оказалось «в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминало вражеский объект». Поясняется, что через несколько часов после нанесения ракетных ударов Ирана по объектам США в Ираке «значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов», что стало причиной «повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны».

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о необходимости «принять меры для устранения недостатков систем обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась», говорится на сайте главы государства. Иранский лидер подчеркнул, что виновные в катастрофе будут привлечены к ответственности.

Украина требует от Тегерана «полного признания вины». Об этом в своем Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК. По его словам, Иран должен пообещать провести «полное и открытое» расследование и выплатить компенсации. Также Зеленский ждет «официальных извинений по дипломатическим каналам».

Напомним, 8 января пассажирский самолет компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлета в столице Ирана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не исключает возможности попадания в самолет ракеты.

Накануне, 10 января, было опубликовано видео, на котором видно, как около самолета происходит взрыв. Премьер-министры Британии и Канады указали на то, что собранные данные подтверждают версию о попадании ракеты в авиалайнер. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей тогда же назвал подобные обвинения «психологической операцией правительства США».