Большинство из 176 погибших при крушении самолета под Тегераном были иранцами

Власти Ирана сообщили о 167 погибших пассажирах и 9 членах экипажа Boeing 737-800, который потерпел крушении после взлета из Тегерана, передает «Интерфакс». По данным МВД Украины, на борту находились 180 человек. По словам главы организации «Красного полумесяца» Ирана Мортеза Салими, выживших при крушении быть не могло.

Самолет принадлежал компании «Международных авиалиний Украины» и направлялся в Киев. Авиакомпания заявила о приостановке «выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок», передает ТАСС. Авиапереаозчик подтвердил, что на борту находились 176 человек, 9 из которых были членами экипажа.

По данным агенства, среди погибших не было россиян, а граждан Украины оказалось лишь двое. Уточняется, что большинство пассажиров были гражданами Ирана. Это подтвердил МИД Украины.

Агентство Fars сообщает, что причиной крушения стали технические неполадки, однако на основании каких данных сделаны эти выводы, не уточняется.

«По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается», — заявили в посольстве Украины в Иране.

Компания Boeing сообщила в своем Twitter, что собирает информацию об инциденте и следит за поступающими в СМИ данными.

Федеральное авиационное управление США объявило о запрете полетов гражданских судов над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

О прекращении полетов в воздушном пространстве Ирана заявила авиакомпания Malaysia Airlines. Об таком же решении заявили в компании Singapore Airlines.

Ранее, 4 января, польский национальный авиаперевозчик LOT сообщил, что откажется от полетов над Ираном.

Свои соболезнования родным и близким погибших при крушении выразил президент Украины Владимир Зеленский. Он также прервал свою поездку в Оман для возвращения в Киев.

Зеленский призвал «всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений».

Для расследования обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, сообщили в МИД Украины, не уточнив её состав.