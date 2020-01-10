Белый дом не располагает подробностями об атаках, которые готовил Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что угроза атак, которые готовил генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, была «реальной», но их подробности неизвестны, сообщает Fox News.

«Нет никаких сомнений, Касем Сулеймани готовил серию атак. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где, но это было реально», — пояснил он.

По его словам, именно Сулеймани стоял за организацией атаки на дипмиссию США в Ираке в конце декабря прошлого 2019 года.

«Думаю, нет сомнений, что Сулеймани намеревался действовать против наших сил, наших дипломатов не только в Ираке, но и в других странах региона», — заявил он в ответ на вопрос о предполагаемых планах генерала взорвать посольство Соединенных Штатов.

Генерал Сулеймани был убит при обстреле аэропорта в Багдаде. Санкцию на это дал лично президент США Дональд Трамп. После этого Помпео назвал Сулеймани «опаснейшим террористом в истории человечества».

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи ранее упрекнул США в том, что они «сами сражаются против тех, кто борется с терроризмом», после чего иранский парламент признал Соединенные Штаты «спонсором терроризма», а все их вооруженные силы на Ближнем Востоке — террористами.

8 января власти Ирана в ответ на убийство Сулеймани с помощью баллистических ракет атаковали базы международной коалиции в Ираке. По словам президента США, во время этой атаки никто не пострадал.

Кроме того, через несколько часов под Тегераном потерпел крушение украинский Boeing 737, который, как утверждают премьер-министры Великобритании и Канады, был, предположительно случайно, сбит иранской ракетой.