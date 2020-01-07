Иран объявил США "спонсором терроризма", а их армию – террористами

Парламент Ирана принял закон о признании Пентагона террористической организацией наряду со «всеми американскими силами, находящимися на Ближнем Востоке», сообщает ТАСС со ссылкой на ИА Fars.

За законопроект проголосовали 228 из 238 депутатов. Он является поправкой к принятому ранее закону, признавшему террористической организацией Центральное командование ВС США. Теперь террористами в стране признаны «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели [генерала Корпуса стражей исламской революции] Касема Сулеймани», который был ликвидирован американскими ВС по распоряжению президента США Дональда Трампа.

При этом правительство США получило в Иране статус «спонсора терроризма».

Ранее советник Трампа по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен объяснил ликвидацию Сулеймани положением Разрешения на применение военной силы против террористов (AUMF), а самого Сулеймани госсекретарь США Майкл Помпео назвал «опаснейшим террористом в истории человечества», заявив, что США располагают доказательствами этого.