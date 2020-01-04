Советник Трампа по нацбезопасности оправдал убийство Сулеймани положением AUMF

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен объяснил ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани положением Разрешения на применение военной силы против террористов (AUMF), передает РБК с ссылкой на Reuters.

По его словам, любой ответ Тегерана станет «очень плохим решением».

Он также подчеркнул, что Белый дом «будет очень разочарован», если власти Ирака не позволят США «помогать народу» этой страны.

О’Брайен сообщил, что информация по убийству Сулеймани будет представлена Конгрессу США «в закрытом режиме» на следующей неделе, после рождественского перерыва. При этом планы по атаке на американских дипломатов и военнослужащих, которые, по данным Белого дома, были у иранского генерала, советник отказался комментировать, назвав их «чрезвычайно секретными»: «Что касается развединформации, его планов и целей, я не собираюсь об этом говорить». Он подчеркнул, что операция была актом самозащиты.

Это также подтвердил генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, по словам которого, данные о планах Сулеймани были «четкими, недвусмысленными». Он отметил, что риски напряжения отношений с Ираном были понятны: «Был ли риск? Чертовски верно, риск был. Но мы работаем, чтобы смягчить последствия».

При этом ТАСС со ссылкой на NBC сообщает, что опрошенные изданием американские эксперты раскритиковали действия руководства страны по ликвидации генерала. «Атака была противоправна, а убийство не было обоснованным», — считает профессор права и специалист в области урегулирования международных споров в католическом Университете Нотр-Дам в городе Саут-Бенд Мэри Эллен О'Коннелл, в то время как Бобби Чесней из Университета штата Техас в городе Остин полагает, что «правительство США, проводя зарубежные операции, не считает себя связанным правовыми соглашениями в области соблюдения прав человека».

Кроме того, разногласия по данному вопросу также возникли среди американских политиков, пишет The Washington Post. Так, Республиканская партия решение Трампа поддержала, а демократы подвергли критике тот факт, что президент не уведомил парламент о своих планах заранее, «выразив также серьезную обеспокоенность тем, что эти действия приблизят Соединенные Штаты к трудноразрешимой войне с Ираном».

Напомним, ранее генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб при обстреле аэропорта Багдада военными США, приказ о проведении которого отдал президент Дональд Трамп.