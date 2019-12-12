Шувалова вышла из КПРФ в Москве на фоне обсуждения создания новой фракции в МГД

На фоне голосования за московский бюджет в Мосгодуме идет обсуждение появления новых оппозиционных фракций, при этом скандалы произошли и в «Яблоке», и в «Справедливой России», и в КПРФ, в которой депутат Елена Шувалова заявила о своем выходе из столичного отделения партии, сообщает «КоммерсантЪ». При этом Шувалова пока не уточняет, к какому отделению намерена примкнуть.

В первом чтении против принятия проекта бюджета столицы проголосовали 17 депутатов, по предположению издания, минимум 10 из них были от партии КПРФ, у которой всего 13 депутатов в московском парламенте. Перед принятием законопроекта во втором чтении, как писал Sobesednik.ru, ранее член фракции КПРФ Дмитрий Локтев выложил в Facebook фото постановления бюро московского горкома партии, подписанного Валерием Рашкиным, назвав его «мерзким сговором руководства партии». После этого «против» проголосовали пять коммунистов, а сам Локтев воздержался.

Затем Шувалова попыталась провести на площадке столичного парламента встречу с представителями оппозиции, в том числе с Алексеем Навальным. Также ей в этом помогали депутаты Евгений Ступин и Екатерина Енгалычева, однако в результате действий активистов проекта «Трезвая Россия» круглый стол был сорван. Горком партии действия своих представителей осудил, заявив, что «депутат Шувалова нанесла репутации КПРФ серьезный ущерб», а она сообщила, что не намерена самостоятельно выходить из партии. Предполагается, что выход из московского отделения КПРФ связан как раз с возможными последствиями несогласованной с партийным руководством встречи.

В «Справедливой России», которая получила на выборах три мандата, Магомет Яндиев и Александр Соловьев сместили Михаила Тимонова, который проголосовал против проекта бюджета, с поста председателя фракции, однако он намерен обжаловать это в суде.

В «Яблоке» против проголосовала Дарья Беседина, «за» — Сергей Митрохин, а Максим Круглов и Евгений Бунимович воздержались.

Предполагается, что наиболее оппозиционно настроенные депутаты могут выйти из состава своих фракций и создать новую. Депутат от КПРФ Олег Шереметьев заявляет: «По нашим расчетам, максимум мы можем набрать [в новую фракцию] восемь человек».

Политолог Александр Пожалов полагает, что «появление новых групп расширяет для оппозиции возможности доступа к парламентской трибуне и руководству комитетов».