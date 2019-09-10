Олег Сенцов – украинцам: В России есть наши настоящие братья

Освобожденный из российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов провел первую (и, возможно, последнюю) пресс-конференцию: дал понять, что человек он не публичный, и заранее попросил у СМИ прощения за то, что подавляющее количество предложений об интервью и об участии в телешоу будет вынужден отклонить.

Крымчанин Сенцов (в отличие от второго участника пресс-конференции Александра Кольченко, который был осужден и освобожден вместе с ним) отвечал на вопросы по-русски и, кажется, понимал не все слова украинских журналистов и ведущей пресс-конференции.

В числе прочего Сенцов много говорил о России: «Кроме наших пленных, в России есть и люди, которые борются за себя, за свою свободную Россию и за нашу Украину. Они наши настоящие братья. Там сами знаете что происходит — последние аресты, эти быстрые суды... Костя Котов, с которым я не знаком и ничего не слышал о нем буквально до сегодняшнего дня... Я бы хотел, чтобы мы их не отделяли. Это тоже узники Кремля».

«В Крым мы можем вернуться только на танках. Пока не можем. Не нужно воспринимать мои слова буквально. Вы понимаете, что я имею в виду», — сказал Олег, отвечая на вопрос о том, возможно ли ему вернуться в Крым.

Дочь Сенцова уже переехала к нему в Киев. Мама с сыном приехали в столицу Украины проведать Олега из Крыма. Мама пока остается в Киеве, сын с бывшей супругой вернутся на полуостров. «Общаемся, решаем семейные дела, все в порядке, мы все увиделись, — уточнил Сенцов, — Наш конфликт с Россией во многом информационный. Касаемо того, что Россия хочет мира, ну... Сколько бы волк ни рядился в овечью шкуру, зубы у него по-прежнему на месте. Не верьте в это. Я не верю. Все эти годы я старался быть в информационной повестке. Больше в российской — кучу навоза приходилось отсеивать, чтобы найти пару зерен правды».

Сенцов уточнил, что готовит к печати две книги, в работе также находятся сценарии: он и дальше намерен заниматься режиссерской деятельностью. Что касается политического будущего, на этот счет экс-политзаключенный пока не принял окончательного решения, но поблагодарил всех украинских политиков за то, что они принимали участие в его судьбе, однако не пытались напрямую заманить в собственные партии.