Олег Сенцов заявил о намерении бороться за освобождение российских "узников Кремля"

Режиссер Олег Сенцов, освобожденный в ходе обмена между Москвой и Киевом, намерен бороться за всех «узников Кремля».

Как передает «Дождь», об этом он заявил на пресс-конференции, в которой участвовал вместе с крымским активистом Александром Кольченко, также прибывшим на Украину 7 сентября в результате обмена заключенными между двумя странами.

«Я сделаю все, что в моих силах. Кроме наших пленных, есть и россияне, которые борются за себя, за свободную Россию, за Украину, это наши настоящие братья», – сказал Сенцов. Он уточнил, что имеет в виду последние аресты и «быстрые суды» над московскими активистами. Все они, по его словам, «тоже узники Кремля». В частности, Сенцов упомянул программиста Константина Котова, о котором режиссер «ничего не слышал еще три дня назад».

Напомним, 7 сентября, Олег Сенцов и Александр Кольченко прибыли на Украину в результате обмена пленными по схеме «35 на 35». Сенцова в 2015 году приговорили к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку, которая длилась 145 дней. Режиссер требовал освобождения «всех украинских политических заключенных» в России.

Александра Кольченко приговорили в 2015 году к десяти годам лишения свободы. Ему вменяется участие в террористическом сообществе.